۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۱

پوربهی: نشاط اجتماعی از محورهای گفتمان دولت وفاق ملی است

بوشهر- مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری بوشهر گفت: گسترش نشاط اجتماعی و تقویت بنیان خانواده از محورهای اصلی گفتمان ملی و رویکردهای اجتماعی دولت چهاردهم با شعار وفاق ملی است.

به گزارش خبرنگار مهر، طیبه پوربهی صبح دوشنبه در حاشیه همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی «گلگشت دیلم» که به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش برگزار شد، اظهار کرد: خانواده سالم، پویایی اجتماعی و همبستگی ملی را به‌دنبال دارد و ترویج ورزش‌های همگانی می‌تواند به تحکیم روابط خانوادگی و افزایش نشاط عمومی کمک کند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری بوشهر افزود: حضور پرشور خانواده‌ها، بانوان و جوانان در این همایش، نشانه‌ای از مشارکت اجتماعی، همدلی و روحیه امید در جامعه است.

وی گفت: این همان مسیری است که دولت وفاق ملی برای تحقق وحدت و همبستگی اجتماعی دنبال می‌کند.

پوربهی با اشاره به نقش مؤثر زنان در ایجاد نشاط و همگرایی در خانواده‌ها خاطرنشان کرد: زنان در خط مقدم نشاط اجتماعی قرار دارند و حضور فعال آنان در برنامه‌های فرهنگی و ورزشی، نقش مهمی در افزایش سرمایه اجتماعی و ارتقای سلامت جامعه ایفا می‌کند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری بوشهر در پایان از حمایت و همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مردمی در برگزاری این برنامه قدردانی کرد و گفت: برگزاری چنین رویدادهایی تجلی همدلی، مشارکت و نشاط اجتماعی در سایه گفتمان ملی دولت چهاردهم است و باید این حرکت‌ها در همه شهرهای استان تداوم یابد.

