به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه دهقانی بعد از ظهر چهارشنبه در همایش زندگی، صلح و امنیت زنان اظهار داشت: ۲۵ نوامبر برابر با پنجم آذر را روز محو خشونت علیه زنان نامیده شده است و تلاش میشود که این موضوع در جامعه بررسی شود بتوان خشونت علیه زنان را کاهش داد.
وی با اشاره به برگزاری برنامههای مختلف و متنوع برای بانوان در سطح استان بوشهر، اضافه کرد: طرح امیدهای اجتماعی با هدف ارتقای سرمایههای فرهنگی و تحکیم بنیان خانواده در استان بوشهر اجرا شده است.
مدیرکل امور بانوان و امور خانواده استانداری بوشهر با اشاره به برگزاری برنامههای آموزشی مختلف برای بانوان، تصریح کرد: طرحی برای آموزش بانوان داریم که در تصمیمگیری برای شرایط خاص به بانوان کمک میکند.
مدیرکل بهزیستی استان بوشهر نیز در این نشست اظهار داشت: مراکز مداخله در بحران یکی از مراکز تاثیر گذار در ایجاد آرامش بین خانوادههای دارای مشکل بوده است.
خدیجه پوربهی با اشاره به اینکه پس از مراجعه نوع مشکل شناسایی و فعالیت های مختلفی در راستای حل مشکل برای فرد و خانواده انجام میشود، افزود: تا حل کامل مشکل در صورت نیاز فرد در مراکز بهزیستی نگهداری میشود و خدمات لازم نیز ارائه خواهد شد.
سیمین کاظمی پژوهشگر اجتماعی نیز در این همایش بر لزوم ارائه آموزشهای مناسب به زنان تاکید کرد و گفت: خود زنان نیز در برخی موارد دست خشونت ورز میشوند.
وی با اشاره به اینکه در قانون نیز مردان خشونتدیده بیشتر از زنان خشونتدیده حمایت میشوند، اضافه کرد: در برخی قوانین زن خشونت دیده در جامعه تنها است و قانون و مکانی برای حمایت وجود ندارد.
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