پوربهی: چهارمین طرح همایش پایش سلامت بانوان بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، طیبه پوربهی شنبه‌شب در حاشیه اجرای طرح پایش بانوان اظهار کرد: چهارمین طرح همایش پایش سلامت استان با موضوع پایش سلامت بانوان با محوریت پیشگیری و کنترل پوکی استخوان در محل سالن اجتماعات فرمانداری بوشهر برگزار شد.

مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری بوشهر اضافه کرد: هدف از برگزاری همایش پایش سلامت، توجه ویژه دولت چهاردهم به سلامت زنان و نقش کلیدی آنها در خانواده و جامعه است.

وی با اشاره به اسناد بالادستی ابلاغی و نیز برنامه هفتم توسعه به موضوع سلامت بانوان خاطر نشان کرد: سلامت جامعه یکی از ارکان مهم جوامع امروز است که به عوامل متعدی مانند ژنتیکی، اجتماعی، محیطی بستگی دارد.

مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری بوشهر در ادامه بیان داشت: پوکی استخوان، چاقی، کمبود ویتامین دی و کلسیم و عدم تحرک ورزشی یکی از مهم‌ترین مسائل اجتماعی مربوط به سلامت جسمی است که در بین زنان شایع است.

مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری بوشهر در ادامه به طرح ملی هفته غربالگری ماموگرافی رایگان اشاره کرد و گفت: در تاریخ ۲۶ مهرماه تا ۳ آبانماه سال جاری از طرف دفتر امور زنان و خانواده با همکاری دانشگاه علوم پزشکی این طرح و غربالگری رایگان برای بانوان استان انجام شده است.

وی اظهار امیدواری‌کرد: با اهتمام به نقش زن در خانواده و جامعه تصمیم بر برگزاری کلاس‌های مشاوره‌ای با عنوان سلامت روح و روان ویژه بانوان در ماه‌های آینده داریم.

پوربهی خاطرنشان کرد: روابط اجتماعی ضعیف با مقوله پوکی استخوان ارتباط چشمگیری دارد.

وی در پایان عنوان داشت: سلامت افراد جامعه تضمین کننده توسعه و بالندگی اجتماعی است.