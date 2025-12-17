پوربهی: امکانات و تجهیزات ورزشی بانوان در استان بوشهر افزایش یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، طیبه پوربهی در آئین برگزاری همایش «ورزشهای آبی بانوان» اظهار کرد: با همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر و دفتر بانوان استانداری، همایش ورزشهای آبی و سانسهای تفریحی برای بانوان دستگاههای اجرایی در استخر سرپوشیده سلامت بهصورت کاملاً رایگان برگزار شد.
مدیرکل دفتر بانوان استانداری بوشهر خاطر نشان کرد: هدف از برگزاری این همایش، تشویق بانوان شاغل به ورزش برای سلامت و تندرستی جسم و روح آنها است.
مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری بوشهر ادامه داد: این همایش اقدامی مؤثر در ارتقا نشاط سازمانی، تقویت مهارتهای فردی و شناسایی استعدادهای ورزشی بانوان شاغل است. پوربهی تصریح کرد: افزایش امکانات و تجهیزات ورزش بانوان در استان بوشهر مورد تاکید قرار دارد و انتظار میرود این مهم محقق شود.
وی اضافه کرد: پشتیبانی از تیمهای ورزشی بانوان بویژه ورزشکارانی که به مسابقات کشوری و بینالمللی اعزام میشوند در دستور کار قرار دارد.
