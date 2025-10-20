هشدار قرمز برای خوزستان؛ نفس ۱۱ شهر در آلودگی بند آمده است

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با افزایش غلظت آلایندههای جوی در استان خوزستان، هوای ۱۱ شهر این استان در وضعیت قرمز و نارنجی قرار گرفت؛ وضعیتی که سلامت عمومی را تهدید میکند و گروههای حساس را در معرض خطر جدی قرار داده است.
بر اساس اعلام مرکز ملی پایش کیفیت هوا، شاخص آلودگی هوای امروز در اهواز به عدد ۱۵۳ میکروگرم بر مترمکعب رسید؛ رقمی که نشاندهنده وضعیت «ناسالم برای عموم» و قرارگیری در محدوده قرمز است.
در همین راستا، شاخص کیفیت هوا در شهرهای آغاجاری ۱۱۱، اندیمشک ۱۰۷، بندر ماهشهر ۱۲۶، بهبهان ۱۴۱، خرمشهر ۱۲۶، سوسنگرد ۱۱۴، شادگان ۱۲۰، شوشتر ۱۱۲، گتوند ۱۳۵ و هویزه ۱۰۸ گزارش شده که همگی در محدوده نارنجی و «ناسالم برای گروههای حساس» قرار دارند.
کارشناسان هشدار میدهند که در چنین شرایطی، افراد مبتلا به بیماریهای قلبی و ریوی، سالمندان و کودکان باید از انجام فعالیتهای سنگین یا طولانیمدت در فضای باز خودداری کنند.
بر اساس طبقهبندی شاخص کیفیت هوا (AQI)، عدد صفر تا ۵۰ نشاندهنده هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ در محدوده خطرناک قرار دارد.
