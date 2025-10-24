به گزارش خبرنگار مهر، سامانه پایش کیفی هوای کشور اعلام کرد که امروز جمعه دوم آبان‌ماه، شاخص کیفیت هوا (AQI) در چهار شهر استان خوزستان در محدوده ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، شاخص کیفیت هوا در هویزه ۱۴۷، کوت‌عبدالله ۱۱۱، خرمشهر ۱۰۳ و سوسنگرد ۱۰۱ ثبت شده که همگی در محدوده نارنجی قرار دارند؛ وضعیتی که برای گروه‌های حساس از جمله بیماران قلبی و ریوی، سالمندان و کودکان ناسالم تلقی می‌شود.

مراکز بهداشت استان با هشدار نسبت به این شرایط، توصیه کردند افراد آسیب‌پذیر از انجام فعالیت‌های طولانی‌مدت یا سنگین در فضای باز خودداری کنند و در صورت امکان در محیط‌های بسته با تهویه مناسب حضور داشته باشند.