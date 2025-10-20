به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ابراهیم حسن نژاد، معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی امروز دوشنبه در سی و سومین وبینار آموزشی-تخصصی روابط عمومی گفت: حلقه‌های مربوط به زنجیره‌های تولید در صنعت طیور در کشور ساماندهی شده اند و این زنجیره‌ها از تأمین خوراک، جوجه‌ریزی، پرورش تا کشتار و عرضه را پوشش می‌دهند.

وی افزود: با تسهیلگری و سرمایه گذاری که بخش خصوصی در سال‌های اخیر انجام داده است، زنجیره‌های تولید در صنعت طیور در حال افزایش است و این زنجیره‌های تولید می‌توانند مشکل تکنولوژی را به حداقل برسانند و بهره وری را بالا ببرند.

حسن نژاد با بیان این که در سال گذشته بیش از سه میلیون تن گوشت مرغ در کشور تولید شد، اظهار کرد: این افزایش تولید حاصل برنامه ریزی و مشارکت و همکاری بخش خصوصی و تشکل‌ها است.

تولید ماهانه ۱۱۰ هزار تن تخم‌مرغ در کشور

معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی درباره تولید تخم مرغ نیز گفت: ماهانه حدود ۱۱۰ هزار تن تخم‌مرغ در کشور تولید می‌شود که این میزان بیش از نیاز داخلی است و بخشی از آن به‌منظور تنظیم بازار داخلی صادر می‌شود.

حسن نژاد ادامه داد: صادرات فعلی تخم‌مرغ بیشتر با هدف تنظیم‌گری بازار داخلی و حمایت از واحدهای تولیدی انجام می‌شود تا تولیدکنندگان بتوانند در فصول پرمصرف، سطح تولید خود را حفظ کنند.

وی اذعان کرد: سالانه بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن تخم‌مرغ در کشور تولید می‌شود و حلقه‌های تولید از سطح اجداد تا تولید نهایی با برنامه‌ریزی منظم در حال فعالیت هستند.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به ظرفیت‌های بالای سرمایه‌گذاری در کشور تأکید کرد: برای بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها باید برنامه‌ریزی دقیقی در حوزه تولید و صادرات انجام شود و در بخش نهاده‌ها نیز تلاش می‌کنیم از مسیرهای عرضه با نرخ آزاد نیز برای توسعه صادرات استفاده کنیم.