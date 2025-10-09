به گزارش خبرنگار مهر، رصد هفتگی بازار کالاهای اساسی در هفته منتهی به ۱۷ مهر ۱۴۰۴ انجام شد.

بازار گوشت قرمز

قیمت گوشت قرمز به ویژه گوشت گوساله همچنان در حال افزایش است.

هفته گذشته نرخ این محصول پروتئینی هر کیلو گرم بین ۸۸۰ تا ۹۵۰ هزار تومان متغیر بود، این هفته این عدد با لحاظ کردن کف قیمت و با افزایش ۶.۴ درصدی طی ۷ روز، بین ۹۴۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان در حال معامله است.

بازار گوشت گوسفندی هم افزایش قیمت‌ها را نشان می‌دهد و امروز این نرخ بین ۹۴۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۱۷۰ هزار تومان متغیر است در حالی که قیمت این محصول هفته گذشته بین ۸۷۰ هزار تومان و یک میلیون و ۱۲۰ هزار تومان متغیر بود.

بازار گوشت مرغ

قیمت در بازار گوشت مرغ تا حدودی کاهش یافته اما هنوز به نرخ یک ماه قبل برنگشته است.

در نیمه نخست سال جاری که نرخ این گوشت سفید بین ۱۰۹ تا ۱۲۰ هزار تومان متغیر بود، روند افزایشی به خود گرفت و به ۱۳۹ هزار تومان و در نهایت ۱۶۹ هزار تومان در هفته گذشته رسید.

رصد هفته جاری بازار کالاهای اساسی نشان می‌دهد گوشت مرغ با کاهش ۱۴.۲ درصدی نسبت به هفته گذشته در حال رسیدن به ثبات است.

بازار لبنیات

قیمت فرآورده‌های لبنی در برخی اقلام روزانه و در برخی دیگر هفتگی در حال افزایش است.

به عنوان نمونه، هر ظرف ۲.۵ کیلو گرمی ماست یکی از برندها که ۲۵۰ هزار تومان بود در هفته جاری به ۲۹۵ هزار تومان رسیده و همین برند ظرف یک کیلو گرمی ماست را از ۱۰۴ هزار تومان به ۱۰۸ هزار تومان افزایش داده است.

یکی دیگر از برندهای فرآورده‌های لبنی با افزایش حدود ۲۰ درصدی محصولاتش، روند افزایشی را ادامه داده است.

بازار حبوبات

لوبیا چیتی هر کیلو گرم به ۶۹۰ هزار تومان رسیده و بیش از یک سال است که تنش این بخش محصولات پروتئین گیاهی رفع نشده است.

رئیس انجمن حبوبات ایران در نشست خبری با هشدار نسبت به تأمین بازار در نیمه دوم سال عنوان کرده بود، ثبت سفارش دیرهنگام و با میزان پایین و نیز عدم تخصیص ارز و دپو محموله‌ها در گمرک التهاب بازار را کاهش نمی‌دهد.

بازار تخم مرغ

در حالی که هر شانه تخم مرغ ۳۰ عددی در نیمه نخست سال بین ۷۵ تا ۱۳۰ هزار تومان در مقطعی و ۹۹ تا ۱۶۰ هزار تومان در مقطع دیگر در نوسان بود؛ این امر ادامه یافت و هر شانه تخم مرغ به ۱۸۰، ۱۹۰ و امروز به ۲۱۰ هزار تومان رسیده است.

در این هفته در همایش روز ملی تخم مرغ قیمت مصوب جدید اعلام شد. بنا بر تصمیم ستاد تنظیم بازار هر کیلو گرم تخم مرغ درب مرغداری به مبلغ ۷۷ هزار تومان مصوب شد در حالی که این عدد ابتدای سال ۶۳ هزار تومان بود.

همچنین بنا بر گفته معاونت امور دام قیمت در بازار بر مبنا نرخ قبل است اما از آنجا که بازار هوشمندانه عمل می‌کند با تغییر قیمت درب مرغداری‌ها قیمت مصرف‌کننده بدون اعلام رسمی افزایش یافته است.

بازار ماکارونی

قیمت ماکارونی در این هفته نیز تغییر کرد در حالی که این افزایش در خرداد ماه امسال یک بار انجام شده بود.

هر بسته ماکارونی ۷۰۰ گرمی اردیبهشت ماه امسال ۳۳ هزار تومان بود و با افزایش ۲۵ درصدی به ۴۱.۲۵۰ تومان افزایش یافت.

در این هفته نیز با گذشت فقط حدود ۴ ماه، دوباره با افزایش حدود ۱۴ درصدی از ۴۱.۲۵۰ تومان به ۴۷ هزار تومان افزایش یافته است.

در ادامه قیمت برخی از کالاهای اساسی آمده است؛ قیمت‌های زیر یک میلیون تومان به هزار تومان و برای وزن‌های نوشته نشده یک کیلوگرم است.

قیمت کالاهای اساسی

کالاهای اساسی قیمت هفته جاری قیمت هفته گذشته شقه، سردست و راسته گوسفند ۹۲۰ ۸۵۰-۸۷۰ گوشت ران گوسفندی ۱۱۵۰۰۰۰-۱۱۷۰۰۰۰ ۱۰۴۰۰۰۰-۱۱۲۰۰۰۰ گوشت گوسفند دولتی (بسته دو کیلو گرمی تنظیم بازار) - - گوشت سردست گوساله ۹۴۰ ۸۸۰-۹۰۰ گوشت ران گوساله ۹۹۰-۱۰۰۰۰۰۰ ۹۳۰-۹۵۰ گوشت منجمد گوساله ۶۹۰-۷۵۰ ۶۹۰-۷۵۰ گوشت چرخ کرده مخلوط ۶۶۹-۸۰۰ ۶۹۵-۷۷۵ گوشت چرخ کرده مخلوط بسته‌بندی فروشگاهی - - کله و پاچه ۹۹۰ ۹۹۰ گوشت مرغ ۱۴۸ ۱۶۹ ران مرغ بدون کمر ۱۲۸ ۱۳۸ ران مرغ با کمر ۹۹ ۱۲۰ گوشت چرخ کرده مرغ ۱۱۰-۳۲۰ ۱۹۰-۳۲۰ تخم مرغ (شانه ۳۰ عددی) ۱۳۵-۲۱۰ ۱۳۵-۱۹۰ تخم مرغ بسته‌بندی فروشگاهی (شانه ۳۰ عددی) - ۱۷۵ قزل‌آلا ۳۶۵ ۳۶۵ میگو تازه ۴۹۰-۶۹۰ ۴۹۰-۶۹۰ پنیر سفید یو اف ۴۰۰ گرمی - - ماست کم‌چرب دبه‌ای ۲.۵ کیلو گرمی ۱۲۵ - کره حیوانی ۵۰ گرمی ۳۱-۳۶ ۳۱-۳۶ کره حیوانی ۱۰۰ گرمی ۶۰-۶۸ ۶۰-۶۸ خامه استریل ۲۰۰ گرمی ۵۵.۵۰۰-۶۸ ۵۵.۵۰۰-۶۸ شیر بطری کم چرب ۳۵ ۳۵ شیر بطری پر چرب ۴۴ ۴۴ ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ - ۳۰ ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۲ ۴۷ ۴۱.۲۵۰ قند ۸۹ ۸۹ شکر ۵۹-۶۹ ۵۹-۶۹ روغن آفتابگردان ۱۳۵۰ لیتری (سرخ کردنی) ۱۳۲.۲۰۰ ۱۳۲.۲۰۰ روغن آفتابگردان ۱۳۵۰ لیتری (پخت و پز) ۱۱۷.۷۰۰ ۱۱۷.۷۰۰ کنسرو ماهی ۱۵۰ گرمی - - کنسرو ماهی ۱۸۰ گرمی ۱۱۹.۹۰۰ ۱۱۹.۹۰۰ رب گوجه فرنگی (قوطی ۸۰۰ گرمی) ۹۹.۹۰۰ ۹۹.۹۰۰ برنج هاشمی برداشت جدید ۳۳۰-۳۶۰ ۳۶۰ برنج طارم - - برنج شمشیری - - برنج هندی ۱۰۰ ۱۰۰ لوبیا چیتی فله‌ای و بسته بندی ۶۹۰ ۵۰۰-۶۰۰ لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (۸۰۰ گرم) ۳۳۹ ۳۳۹ لوبیا سفید بسته بندی فروشگاهی (۸۰۰ گرم) ۴۲۰ - عدس بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۳۰۰ ۲۱۹.۹۰۰ نخود بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۲۲۷.۹۰۰ ۲۲۷.۹۰۰ ماش بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۲۴۰ - لپه بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۳۱۹.۹۰۰ ۳۱۹.۹۰۰ چای ایرانی ۴۵۰ گرمی ۱۸۹.۹۰۰ ۱۸۹.۹۰۰ چای خارجی ۵۰۰ گرمی ۵۷۴.۹۰۰ ۵۷۴.۹۰۰

گفتنی است؛ بر اساس گزارش بانک مرکزی، شهروندان می‌توانند با خرید برخی اقلام از میادین میوه و تره بار این کالاهای را با قیمت پایین‌تر تهیه کنند. به عنوان مثال، خرید گوشت گوسفندی ۲۲ درصد، گوشت گوساله با ۲۲ درصد، گوشت مرغ ۲۶ درصد، تخم مرغ (شانه ۲ کیلو گرمی) ۱۳ درصد، حبوبات ۳۰ درصد، برنج داخلی درجه یک ۱۵ درصد، قند ۸ درصد و شکر ۶ درصد در هفته منتهی به ۱۱ مهر ماه، ارزان‌تر از فروشگاه‌های سطح شهر در این میادین عرضه و به فروش رسیده است.