‌به گزارش خبرنگار مهر، قیمت گوشت در یک ماه گذشته چه در بازار گوشت قرمز و چه گوشت سفید افزایش بسیاری داشت.

ثبت سفارش قطره چکانی و دیرهنگام اقلام مصرفی دام و طیور، سبب شده تا قیمت نهاده‌ها در بازار افزایش یابد. این امر خودش را در قیمت محصول نهایی نشان داده و به عنوان مثال، کنسرو ماهی به فاصله ۴ ماه دو بار گران شد.

درصد افزایش قیمت در بازار گوشت

گوشت گوساله از هر کیلو گرم بین ۵۷۰ تا ۶۰۰ هزار تومان در اسفند سال گذشته به ۹۴۰ هزار تا یک میلیون تومان در ۱۷ مهر ماه رسید. این قیمت برای هر کیلو گرم گوشت گوسفندی در همین دو مقطع زمانی به ترتیب بین ۷۶۰ هزار تا یک میلیون تومان و ۹۲۰ هزار تا یک میلیون و ۱۷۰ هزار تومان بوده است.

گوشت مرغ که ابتدای سال هر کیلو گرم حدود ۱۰۹ هزار تومان بود در ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ با مبلغ ۹۷ هزار تومان به فروش می‌رسید. این عدد بیش از دو هفته به هر کیلو گرم ۱۶۹ هزار تومان رسید. پنجشنبه ۱۷ مهر حدود ۲۰ هزار تومان این محصول پروتئینی کاهش داشت و به هر کیلو گرم ۱۴۸ هزار تومان رسید. اما دوباره روز گذشته نرخ هر کیلو گرم گوشت سفید ۱۵۵ هزار تومان شد.

با نگاهی به این تغییرات گوشت گوساله در این مدت با احتساب کف قیمت حدود ۶۵ درصد، گوشت گوسفند ۲۱ درصد و گوشت مرغ تا اوایل هفته جاری و اوج قیمت هر کیلو گرم ۱۶۹ هزار تومان، ۷۴.۲ درصد افزایش را تجربه کردند. اما با کاهش آخر هفته گذشته این افزایش نسبت به ابتدا سال ۳۵.۸ درصد بود و با افزایش آن به ۱۵۵ هزار تومان افزایش ۴۲.۲ درصدی را نسبت به ابتدای سال تجربه کرد.

قیمت‌های مصوب جدید

محمدرضا صدیق‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر از قیمت مصوب جوجه یک‌روزه در ستاد تنظیم بازار، خبر داد و گفت، بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت هر کیلو گرم مرغ زنده ۸۷ هزار تومان، جوجه یک‌روزه ۳۲.۸۰۰ تومان و تخم‌مرغ ۷۷ هزار تومان تعیین شد.

در ادامه حبیب اسداله‌نژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور درباره قیمت مصوب گوشت مرغ در بازار به خبرنگار مهر گفت: روز گذشته قیمت ۱۳۵.۷۰۰ تومان برای هر کیلو گرم گوشت مرغ برای مصرف‌کننده ابلاغ و اعلام شد. با اعلام قیمت مصوب دولتی عرضه گوشت به بازار افزایش می‌یابد.

وی با بیان این که ورودی کشتارگاه‌ها در حال افزایش است، افزود: پایین بودن قیمت گذاری ابتدای سال باعث شده بود تا خرید مرغ زنده به مبلغ ۹۰ هزار تومان از سوی کشتارگاه‌ها و فروش گوشت آن به مبلغ ۱۰۹ هزار تومان در بازار توجیه اقتصادی نداشته باشد.

‌عرضه گوشت به بازار سرعت می‌گیرد

این مسئول صنفی ادامه داد: پیش بینی می‌شود با این تغییر قیمت، عرضه گوشت مرغ روند افزایشی داشته باشد.

اسداله‌نژاد درباره وضعیت بازار نهاده‌های دام و طیور هم گفت: در توزیع نهاده‌های دام و طیور از طریق بازارگاه، چالش‌هایی وجود دارد و بارگذاری با تأخیر انجام می‌شود و بارگیری نیز وضعیت خوبی ندارد.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی با بیان این که اتحادیه پیگیر موضوع است، عنوان کرد: در حال حاضر مرغداران برای تولید جدید خود ناچار از بازار آزاد، نهاده خریداری کرده‌اند.