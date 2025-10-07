به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴ به مناسبت ۱۷ مهر مصادف با ۹ اکتبر روز جهانی تخم‌مرغ، همایش گرامیداشت این روز با حضور وزیر جهاد کشاورزی و جمعی از فعالان بخش خصوصی در محل هتل المپیک برگزار شد.

محمدابراهیم حسن زاده، معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی در این گردهمایی، گفت: طی یک سال گذشت شرایط سختی در تولید و بازار صنعت تخم‌مرغ وجود داشت که خوشبختانه با تدابیر اندیشیده شده، مدیریت شد.

وی در توضیح موضوع افزود: از یک سو به جهت توسعه این صنعت در کشورهای هدف و مقاصد صادراتی کشور، تقاضا در این بخش کاهش یافت.

این مسئول دولتی به چالش دیگر در حوزه نابه سامانی بازار تخم‌مرغ‌ در سال جاری اشاره کرد و گفت: موضوع ناترازی انرژی واحدهای صنعتی شیرینی و شکلات مصرف در این بخش را نیز کاهش داد اما این تجربه‌ها به ما گوشزد می‌کند که باید به مسائل تولید دقیق بیشتری در برنامه‌ریزی‌ها داشته باشیم.

وی با بیان این که در روز جهانی تخم‌مرغ موضوع مصرف یکی از محورهای گفتگو است، عنوان کرد: همه ساله از کارشناسان تغذیه و مسئولان حوزه بهداشت و سلامت دعوت می‌شد که در گردهمایی امسال جای این کارشناسان خالی است.

وی تاکید کرد: بر اساس برخی باورها از گذشته، این کارشناسان حوزه سلامت هستند که می‌توانند با اشاره به یافته‌های جدید علمی به بازار مصرف کمک کنند.

حسن نژاد در ادامه سخنان خود اظهار کرد: برای تقویت بازار مصرف باید اطلاعرسانی های لازم انجام شود چرا که این ماده پروتئینی با قیمت مناسبی که دارد، می‌تواند جایگزین پروتئین‌های گران‌تر شود.

حسن نژاد با بیان این که با توجه به توسعه کمی در این صنعت و مازاد تولید، یادآور شد: ما باید بتوانیم با برنامه‌ریزی جدید به توسعه صنایع جانبی و تکمیلی برسیم.

وی تاکید کرد: در این صنایع خلأهای زیادی وجود دارد در حالی که با تبدیل تخم‌مرغ به فرآورده‌های این محصول می‌توانیم بازارهای تقاضای جدید برای تولید ایجاد کرد.

معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی گفت: اگر این سرمایه‌گذاری از داخل صنعت برای توسعه صنایع تبدیلی برای تولید فرآورده‌های متنوع تخم‌مرغ باشد یکی از اولویت‌هایی است که باید پیگیری شود. بنابراین باید بخشی از صادرات را با تنوع محصولی و کم کردن حجم محصول برای مناطق دوردست تر هموار کنیم.

معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که افزایش سرانه مصرف در کشور نیز از مسیر تنوع بخشی ممکن است، تصریح کرد: بیش بود می‌تواند در حد کمبود آسیب زا باشد و در بازار چالش ساز شود.

حسن نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کمبود نهاده دامی و مشکلاتی که در بازار این محصولات ایجاد شد، عنوان کرد: در حال حاضر در تامین نهاده‌های دام و طیور نقص‌هایی وجود دارد که از گذشته بوده و امید است با مدیریت مشکلات مرتفع شود.

این مسئول دولتی در پایان با اشاره به درخواست اتحادیه مرغداران میهن مبنی بر راه‌اندازی صندوق حمایت مربوط به صنعت تخم‌مرغ، گفت: در خصوص راه‌اندازی این صندوق هم پیگیر موضوع بوده و در حال رایزنی در خصوص موضوعات قانونی آن هستیم.