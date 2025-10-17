شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان تکذیب شد

علیرضا رفیعی‌پور، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان دامپزشکی کشور درباره خبر شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در کشور به خبرنگار مهر گفت: این خبر صحت ندارد. ایران یکی از کشورهای موفق در مبارزه با این ویروس است.

وی افزود: طی دو هفته گذشته بیش از ۱۳ کشور از جمله کشورهای امریکایی و اروپایی درگیر این ویروس شده اند و گزارش‌ها از شیوع بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در مرغداری‌های صنعتی این کشورها حکایت دارد؛ اما در کشور ما فقط یک مورد در مرغداری سنتی در یکی از روستاهای کشور مشاهده شده که تحت کنترل است.

ایران یکی از پاک‌ترین کشورها نسبت به ویروس آنفلوآنزای پرندگان

معاون وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر این که کشور ما یکی از پاک‌ترین کشورهای در حوزه این ویروس است، ادامه داد: تفاوتی نمی‌کند چه پرنده خانگی درگیر بیماری شود و چه مرغداری صنعتی، سازمان دامپزشکی برای اقدامات بهداشتی و ضوابط و مقررات بلافاصله وارد عمل می‌شود و معدوم سازی پس از آزمایش و تأیید ویروس انجام شده تا مانع انتشار ویروس شویم.

رفیعی‌پور اظهار کرد: با مشاهده یک مورد آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان مراقبت‌ها و قرنطینه سازی انجام شد و مراقبت‌ها در ۳ مرحله ۱۵ روزه ادامه پیدا می‌کند تا هیچ کانون صنعتی گزارش نشود.

به گزارش خبرنگار مهر، در خبری اعلام شد، ایران یکی از کانون‌های شیوع ویروس آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان است از این‌رو صادرات تخم مرغ و مرغ متوقف شده است.

آنفلوآنزای پرندگان یا آنفلوآنزای فوق حاد طیور یک بیماری ویروسی پرندگان بوده که ویروس‌های آنفلوانزا دارای ۳ نوع تیپ C,B,A هستند. در طیور فقط تیپ A می‌تواند ایجاد بیماری کند. این تیپ علاوه بر طیور، سایر حیوانات از جمله اسب و همچنین انسان را درگیر می‌کند.

آنفلوآنزای پرندگان تهدیدی جدی برای بروز بیماری آنفلوآنزای فوق حاد به ویژه در شمال کشور بوده که مهمترین زیستگاه پرندگان مهاجر خصوصاً از روسیه است. سازمان بهداشت جهانی (WHO) اعلام کرد اردک‌ها به عنوان یک مخزن بی صدا برای آنفلوآنزای کشنده H۵N۱ عمل می‌کنند که می‌تواند باعث بیماری و مرگ گسترده حتی تا ۱۰۰ درصدی در طیور شود.

آمار تولید واکسن در کشور

مهر ماه رئیس سازمان دامپزشکی کشور در نشست خبری با خبرنگاران در حوزه تولید داروهای دامپزشکی به وزن (کیلو گرم) و محلول (لیتر) عنوان کرد، تولیدات این حوزه بیش از ۵۷ درصد رشد داشته و در تولید واکسن طیور ۴ درصد و در واکسن دامی ۳.۹ درصد رشد را شاهد هستیم.

همچنین در ۶ ماه نخست سال بیش از ۶۸ میلیون دوز واکسن در کشور استفاده شده و آمارها گویای این هستند که از سال ۱۳۹۷ کشور در صنعت طیور شاهد شیوع آنفلوانزای حاد پرندگان نبوده است.

از سوی دیگر در حوزه آبزیان بیش از ۱۱ میلیارد دوز واکسن از ۴۰ قلم واکسن در کشور تولید شده که شاهد کاهش قابل ملاحظه بیماری‌ها در این گونه‌ها هستیم. در این راستا کاهش ۴۸ درصدی بیماری‌های آبزیان در ۶ ماه نخست سال نسبت به مشابه سال گذشته منجر به ۶ هزار میلیارد دلار (همت) صرفه‌جویی ارزی در کشور شده است. ‌