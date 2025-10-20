انتشار ۷ کتاب دفاع مقدسی کودک و نوجوان؛ جنگ امروز ما، فرهنگی است

سعیده اصلاحی شاعر و نویسنده کودک و نوجوان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین فعالیتهایش، گفت: من امسال با عنایت خدا توانستم چند کتاب با موضوع دفاع مقدس برای گروه سنی کودک و نوجوان بنویسم. هفت کتاب در انتشارات «پلاک افتخار» منتشر کردم که هرکدام از آنها به موضوعی از موضوعات دفاع مقدس میپردازد.
کتابهای دفاع مقدس برای کودکان و نوجوانان
اصلاحی ادامه داد: یکی از آنها رمان نوجوان با نام «نردبان نقرهای» درباره زندگی و شهادت یکی از سرداران جنگ، شهید علی خوشروش است که از شهدای شاخص شهر فومن هستند. نوه این شهید دانشآموز من بود و من به شکل مجازی با همسر، مادر و نوه این شهید ارتباط داشتم و خاطرات خوبی از آنها شنیدم. بعد از تکمیل هر فصل، آن فصل را به استحضار نویسنده میرساندم و وقتی تأیید میکردند، نوشتن فصلهای بعد را ادامه میدادم. قصه کتاب از دوران جنینی فرزند شهید تعریف میشود و دختری که هرگز روی ماه پدر شهیدش را ندیده است. این کتاب خیلی مورد استقبال قرار گرفته است؛ هم در نمایشگاه کتاب تهران، هم در شهر فومن و هم در شهر گیلان.
این شاعر درباره آثار دیگرش، گفت: کتاب بعدی «برسد به دست بابا» است که ماجرای زندگی یک کودک و پدر جانباز شیمیاییاش است. سعی کردم چیزهایی بگویم که در قصههای دیگر کمتر گفته شده است. مشکلاتی که یک خانواده با پدر جانباز با آن مواجه هستند و انتظارات و آرزوهایی که دارند ولی برآورده نمیشود. کتاب دیگر «بند بیا باران» است که آن را به فرزندان شهدا تقدیم کردهام؛ کسانی که از پدرشان جز عکسی در قاب، هیچ چیز ندیدهاند. این کتاب ارتباط بین شهید و فرزند شهید را خیلی صادقانه و روان بیان میکند. خود من بارها و بارها این فرمایش قرآن که «شهدا زنده هستند» را درک کردهام و در این کتاب به این موضوع پرداختهام. کتاب دیگر من «کلبهای در رنگینکمان» است که درباره شهدای گمنام و برای سنین نوجوان نوشته شده است.
اصلاحی درباره قصه «کلبهای در رنگینکمان» گفت: ماجرا درباره پروانهای است که دلش میخواهد روی ماه را ببوسد. این پروانه در سرزمینهای دفاع مقدس یک گلدان فرسوده و فلزی میبیند که در آن شقایقی روییده است. با آن شقایق همکلام میشود و متوجه میشود که این گلدان، کلاه سربازی است که آنجا به گل نشسته و از داخل آن شقایق روییده است. شقایق میگوید من پرچم سربلندی و سرافرازی سربازی هستم که برای دفاع از کشور و ملتش در مقابل ستم و دشمن ایستاد. این پروانه و شقایق با هم گفتگوهایی دارند و بچهها را با شهدای گمنام آشنا میکنند. همه اینها با زبانی شاعرانه و نثری شیرین و نوجوانپسند نوشته شده است.
وی درباره دیگر آثارش، گفت: کتاب بعدیام «اینجا یادت روشن است» درباره عملیات خیبر نوشته است. اینجا هم با زبان و بیانی شاعرانه، برای نوجوانها درباره عملیات خیبر صحبت کردهام. خوشبختانه از این کتابها استقبال خوبی شده است و خود من هم این کتابها را خیلی دوست دارم و خیلی با آنها ارتباط برقرار کردهام. هرجایی که برای تدریس کردم و آنها را ارائه کردم، دانشاموزان هم خیلی این کتابها را پسندیدهاند.
خاطرات ۳۴ معلمیام را در «خانوم اجازه» نوشتهام
این شاعر و نویسنده کودک و نوجوان ادامه داد: دو کتاب دیگر هم از نشر «قدر ولایت» دارم که یکی از آنها «متشکرم خداجون» آموزش مفهوم نماز و وضو با شعر است، و کتاب دیگر «قصههای یک کلاس اولی» است.
اصلاحی با بیان اینکه من ۳۴ سال معلم سال اول بودهام، گفت: خاطرات این ۳۴ سال خدمت را در کتابی با عنوان «خانوم اجازه» نوشتهام که انشاالله توسط انتشارات مدرسه منتشر خواهد شد. همه موضوعات و اسامی در این کتاب حقیقی است و امیدوارم مورد استفاده معلمها و والدین قرار بگیرد. مثلاً بعضی بچهها در نوشتن عدد ۷ و ۸ مشکل دارند یا نمیتوانند دست چپ و راستشان را تشخیص بدهند. اینها برای ما خیلی ساده است ولی برای یک کلاساولی میتواند سخت باشد. من در این قصهها هم ماجرا تعریف کردم و هم راه حلی که اجرا کردم و تجربه خودم بوده است و پاسخ خوبی از آنها گرفتهام. این کتاب میتواند یک کتاب کمکآموزشی هم محسوب شود.
این نویسنده درباره نگاهش به شعر و قصه نوجوان با موضوع شهدا و دفاع مقدس، گفت: من در سالهای اخیر با بچههای دوره راهنمایی و دبیرستان، یعنی رده سنی ب و ج، خیلی ارتباط دارم. این بچهها قصههای شهدا را خیلی دوست دارند. دلیلش این است که کلاً ارتباط با ماورا را خیلی دوست دارند. با توجه به اینکه ما الآن جنگی در کشور نداریم و جنگ ما بیشتر زیرپوستی و فرهنگی است و دشمن تلاش میکند ذهن کودکان و نوجوانها را تهدید کند، من به موضوعاتی میپردازم که زندگی شهیدوار را به آنها بیاموزد. من دنبال شعار نیستم و نمیخواهم حرفها شعاری باشد؛ چون هیچ بچه و بزرگسالی از شعار خوشش نمیآید. ولی رسالت قلم این است که از موهبت نویسندگی استفاده کنیم و درباره شهدا بنویسیم.
باید شهدا را در ابعاد کوچکتر و قابل هم برای بچهها توضیح بدهیم
اصلاحی ادامه داد: ما باید شهدا را در ابعاد کوچکتر و قابل فهم برای بچهها توضیح بدهیم. بچه باید بداند که شهید فقط آن کسی نیست که در میدان جنگ میایستد و تیر میخورد و به شهادت میرسد. بانوی بارداری که موقع زایمان از دنیا میرود هم شهید محسوب میشود. پدر و مادری که برای امرار معاش از خانه بیرون میروند و به هر دلیلی از دنیا میروند هم شهید محسوب میشوند. کلاً کسی که برای انجام کار درست در راه خدا فوت میکند، او هم شهید است. حالا درجات شهدا با توجه به سوابق و نحوه فوت و شهادتشان فرق میکند. من میخواهم به بچهها این را یاد بدهم که نباید منتظر باشیم جنگی رخ دهد که آرزوی شهادت کنیم.
وی افزود: من در این شعرها و قصهها جایگاه والای شهید را میگویم و اینکه آن شهید میتواند یک نردبان نورانی باشد برای اینکه من را به خدا نزدیکتر کند. شهید میتواند به من کمک کند و مسیر زندگی را به من نشان بدهد. به بچهها میگویم شهدا برای ما نقطهچینهایی از نور گذاشتهاند تا آنها را دنبال کنیم. منِ معلم با خوب درس دادن، شمای دانشآموز با خوب درس خواندن، پدر و مادر با تربیت خوب و همه در ابعاد خودشان باید دنبال پیدا کردن راه درست باشیم. ما هم باید مثل شهدا نقطهچین درست کنیم و مردم را به سمت خوبی و نیکی هدایت کنیم. هرکدام از ما میتوانیم پیامبر باشیم، بدون وحی و کتاب.
اصلاحی در پایان گفت: باید با بچهها طوری درباره شهدا و دین صحبت کنیم که آنها را به سمت ما جذب کند و نظرشان به موضوع جلب شود. اگر این کار را بکنیم، بچههای این نسل هم پای زندگی و خاطرات شهدا مینشینند.
سعیده اصلاحی شاعر و نویسنده کودک و نوجوان، متولد ۱ آذر ۱۳۵۹ است. اصلاحی دانشجوی ارشد است و سابقه ۳۴ سال تدریس پایه اول را در کارنامه دارد. از این شاعر و نویسنده تا کنون بیش از ۱۰۰ کتاب منتشر شده است. در کنار شعر و داستان کودک و نوجوان، بخشی از فعالیتهای ادبی اصلاحی شعر بزرگسال است. کتاب «اذان به افق نیزه» او، شامل ۷۲ رباعی عاشورایی، در سال ۹۶ برگزیده کتاب سال عاشورایی در جشنواره کتیبه شده است.
