خاتون حسنی شاعر کودک در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره فعالیت‌های اخیرش گفت: من بیشتر شعر خردسال، کودک و صفر تا سه سال می‌نویسم. تقریبا سی و پنج شش سال است که دارم شعر کودک کار می‌کنم و از قدیمی‌های شعر کودک و نوجوان هستم. البته چندسال در فعالیت‌های من وقفه ایجاد شد ولی دوباره به این حوزه برگشتم و از سال ۸۸ دارم به صورت جدی شعر می‌نویسم.

حسنی ادامه داد: من اولین شعرم را در سن ۱۵ سالگی نوشتم که اتفاقا آن شعر هم خردسال بود. من با شعر خردسال شروع کردم و در تمام این سال‌ها وارد شعر نوجوان و بزرگسال هم نشدم. من یک معلم خیلی خوب در دوران دبیرستان داشتم. من یکسری کار کودک نوشته بودم که ایشان به من گفت شما شاعر کودک هستی و بهتر است که در همین مسیر فعالیت کنی. زندگی خودم هم طوری بوده که چون در روستا زندگی کردم و کنار رود و آب و سبزه و حیوانات بودم، حال و هوایم به بچه‌ها نزدیک‌تر است.

شعرهای دوران جنینی، موضوع کتاب «جوجه من»

وی افزود: فکر کنم تا امروز هفده هجده تا کتاب دارم که بیشتر کتاب‌های من را کانون پرورش فکری کار کرده است. سه تا از کتاب‌هایم هم کتاب سال شده است؛ کتاب «دو تا سیب شیرین»‌سال ۹۶ برگزیده کتاب سال بود، «عید اومده عروسکام» سال ۹۹ برگزیده کتاب سال رشد آموزش و پرورش شد و کتاب «باران چه می‌نویسد» سال گذشته برگزیده اولین جشنواره شعر کودک شد که جایگزین جایزه کتاب سال شده است.

حسنی با اشاره به فعالیت‌های اخیرش، گفت: کتابی که به تازگی از چاپ درآمده، کتاب «جوجه من» است. این کتاب مناسب قبل از تولد است. مادر برای نوزادی که در شکم دارد می‌خواند. من اخیرا از این کتاب‌ها زیاد کار می‌کنم. ما این شعرها را بر اساس مقالات علمی می‌نویسیم. خود من دارم کتاب به نام «خاطرات یک جنین» را می‌خوانم که بر اساس آیات قرآن نوشته شده است. یعنی بچه که در شکم مادر است، رفتار پدر و مادر و اطرافیان کاملا روی بچه اثر می‌گذارد و خیلی مهم است که برای او شعر بخوانی، قصه بخوانی، قرآن بخوانی و قصه‌های قرآنی را مرور کنی. اینها بعد از تولد روی شکل‌گیری شخصیت بچه تأثیر دارد.

وی درباره شعرهای دوران جنینی کتاب «جوجه من»، گفت: معمولا کارهای من ریتمیک است و موسیقی دارد. در این کتاب ۹ تا شعر دارم که همه آنها برای قبل از تولد هستند. در بعضی از این کتاب‌ها ۹ تا شعر نوشتم که هرکدام از شعرها بر اساس یکی از ماه‌های دوران جنینی است.

«فقط یه پر مونده بود»،‌ مجموعه‌شعری برای کودکان غزه

من کارهای زیادی در دست دارم. بعد از کتاب «جوجه من» دارم یک کار دیگر آماده می‌کنم و کلا پر کار هستم. اینطور نیست که یک کتاب دستم باشد؛ بلکه دارم چند تا کار را با هم پیش می‌برم. مثلا کتاب «فقط یه پر مونده بود» کتابی است که زیر چاپ دارم و کانون آن را منتشر می‌کند. از من خواسته بودند یک مجموعه‌شعر درباره بچه‌های غزه برای مخاطب خردسال بنویسم؛ به همین دلیل این کتاب هم ریتمیک است، هم موسیقی دارد و هم به‌صورت غیرمستقیم نمادهایی از جنگ را آورده و به بچه‌ها نشان می‌دهد. این کتاب برای مخاطب پنج تا شش سال است.

حسنی درباره میزان فروش کتاب‌های شعر کودک و خردسال، گفت: این کتاب‌ها خیلی طرفدار دارد. البته من خیلی از جزئیات نشر اطلاع ندارم ولی تا جایی که می‌دانم حتی نشرهای خصوصی هم از کتاب کودک استقبال می‌کنند. چرا؟ چون همه پدر و مادرها دوست دارند برای بچه‌ها کتاب بخوانند. در نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های کتاب، مادرها و حتی مادربزرگ‌ها برای دوران جنینی و خردسالی بچه‌شان دنبال کتاب می‌گردند. این بازار برای خردسال‌ها هنوز وجود دارد ولی برای نوجوان‌ها کمی کمرنگ شده است.

البته برای زندگی نمی‌شود روی حق‌التألیف کتاب‌های شعر کودک حساب کرد. فقط عشق است که باعث شده من ادامه بدهم. قبلا کتاب‌ها و نشریات کودک در تیراژ میلیونی چاپ می‌شد ولی الآن اینطور نیست. بعضی ناشران در حد دو سه میلیون تومان قرارداد می‌بندند. کتاب را از من می‌خرند و می‌فروشند و سودش را می‌برند، ولی برای منِ شاعر چندان عایدی ندارد. البته برای من مهم نیست و من به خاطر علاقه‌ای که دارم، این مسیر را ادامه می‌دهم. گاهی یک جایزه‌ای هم می‌بریم و همین کمک می‌کند که جایزه‌اش به درد زندگی‌مان هم بخورد. البته که نمی‌شود روی این قسمت هم حساب کرد.