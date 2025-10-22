  1. فرهنگ و ادب
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۷

کتاب «راز کیسه‌ها» منتشر شد؛ داستان شعب ابوطالب برای کودکان

کتاب «راز کیسه‌ها» با موضوع زندگی پیامبر اسلام (ص) و محاصره شعب ابوطالب، برای کودکان منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «راز کیسه‌ها» با موضوع زندگی پیامبر اسلام (ص) برای کودکان منتشر شد.

پیامبر اعظم، محمدبن‌عبدالله(ص)، بعد از اعلام رسالت و دعوت به اسلام، از سوی مشرکان تحریم شد و به مدت سه سال در درّه‌ای به نام شعب‌ابوطالب، محاصره و در تحریمی فلج‌کننده قرار گرفت. زهرا عبدی در این کتاب، گوشه‌ای از این سختی و نحوه شکستن تحریم را برای کودکان بیان کرده است.

تصویرگری کتاب «راز کیسه‌ها» را خانم هانیه توکلی انجام داده و مؤسسه فرهنگی هنری قدر ولایت آن را در ۱۲ صفحه در قطع خشتی روانه بازار نشر نموده است.

جواد شیخ الاسلامی

