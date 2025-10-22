به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «راز کیسه‌ها» با موضوع زندگی پیامبر اسلام (ص) برای کودکان منتشر شد.

پیامبر اعظم، محمدبن‌عبدالله(ص)، بعد از اعلام رسالت و دعوت به اسلام، از سوی مشرکان تحریم شد و به مدت سه سال در درّه‌ای به نام شعب‌ابوطالب، محاصره و در تحریمی فلج‌کننده قرار گرفت. زهرا عبدی در این کتاب، گوشه‌ای از این سختی و نحوه شکستن تحریم را برای کودکان بیان کرده است.

تصویرگری کتاب «راز کیسه‌ها» را خانم هانیه توکلی انجام داده و مؤسسه فرهنگی هنری قدر ولایت آن را در ۱۲ صفحه در قطع خشتی روانه بازار نشر نموده است.