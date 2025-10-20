  1. استانها
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۹

چاه‌های غیرمجاز در بروجرد مسدود شدند

خرم‌آباد - مدیر امور آب بروجرد از مسدودشدن چاه‌های غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه حسنوند در سخنانی، اظهار داشت: در راستای اجرای مصوبات شورای حفاظت از منابع آب و در چارچوب عملیاتی‌سازی برنامه‌های طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی، با دستور مستقیم مقام قضائی و همراهی یگان انتظامی، پنج حلقه چاه غیرمجاز در روستای «قشلاق» از توابع این شهرستان توسط عوامل اجرایی این اداره شناسایی و با اقدام قاطعانۀ دستگاه قضائی پلمب و مسدود شد.

وی گفت: این اقدام در راستای حفاظت از ذخایر استراتژیک آب زیرزمینی و جلوگیری از برداشت‌های غیرقانونی انجام شده است.

مدیر امور آب بروجرد، گفت: برابر قوانین، برخورد قضایی و پلمب چاه‌های غیرمجاز بدون هیچ اغماضی در شهرستان ادامه خواهد یافت و با متخلفان به‌شدت برخورد خواهد شد، همچنین از همگان تقاضا می‌شود برای حفظ حقوق عامه، در این زمینه با دستگاه‌های ذی‌ربط همکاری لازم را داشته باشند.

