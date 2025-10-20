غلامعلی: روحانیون اهل سنت کردستان در تقویت وحدت پیشگام هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین مهدی غلامعلی پیش از ظهر دوشنبه در دومین روز از سفر خود به استان کردستان، در دیدار با ماموستا محمود مدرسی، امام جمعه روستای تاریخی نگل، ضمن تقدیر از خدمات علمی و دینی وی، به نقش برجسته روحانیت اهل سنت در تحکیم وحدت و تقویت هویت اسلامی کشور اشاره و اظهار کرد: روحانیت اهل سنت کردستان همواره پرچمدار وحدت در کشور بوده است.
وی گفت: خدمات علمی و دینی شخصیتهایی چون ماموستا مدرسی در این راستا بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است.
وی افزود: ماموستا مدرسی با تأثیرگذاری خود در حوزههای مختلف علمی و دینی، همواره در مسیر حفظ وحدت ملی و تربیت دینی جوانان نقش اساسی ایفا کرده است.
دبیر شورای برنامهریزی مدارس علوم دینی اهل سنت نه تنها در سطح استان، بلکه در سطح ملی نیز تأثیرات مثبت و چشمگیری در ایجاد همبستگی میان اقوام و مذاهب مختلف کشور داشته است.
حجتالاسلام غلامعلی در ادامه سخنان خود با تأکید بر اهمیت جایگاه ویژه روحانیت اهل سنت در تقویت هویت اسلامی و ملی، خاطرنشان کرد: کردستان به عنوان مهد فرهنگ و تمدن اسلامی همواره در عرصههای مختلف علمی، فرهنگی و دینی پیشگام بوده است.
وی بیان کرد: روحانیون اهل سنت در این استان نه تنها در حفظ اصول دینی و اسلامی کوشیدهاند، بلکه در ترویج آموزههای فرهنگی و علمی نیز نقش محوری ایفا کردهاند.
حجتالاسلام غلامعلی تصریح کرد: روحانیون اهل سنت کردستان، به ویژه شخصیتهایی چون ماموستا مدرسی، همواره در خط مقدم وحدت عملی کشور قرار دارند و خدمات فقهی، دینی و تربیتی آنها پایههای مستحکمتری برای حفظ فرهنگ اسلامی و تقویت بنیانهای نظام جمهوری اسلامی ایران فراهم میآورد و آنان در شرایط حساس و بحرانی همواره مدافع منافع ملی و وحدت اسلامی بودهاند.
وی در پایان با اشاره به ضرورت تقویت همکاریهای بیشتر میان علما و روحانیون از تمامی مذاهب اسلامی در کشور، گفت: ایجاد همگرایی میان اقوام و مذاهب مختلف نه تنها موجب تقویت امنیت و ثبات کشور میشود، بلکه به حفظ ارزشهای اسلامی و ملی در جامعه کمک خواهد کرد.
