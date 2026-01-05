ورمقانی: ورزش از موثرترین ابزارها برای ارتقای نشاط اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر ورمقانی ظهر دوشنبه در آئین گرامیداشت روز پدر و تجلیل از رؤسای هیئتهای ورزشی و دبیران سازمانهای مردمنهاد جوانان استان، بر اهمیت توسعه زیرساختهای ورزشی و حمایت از ورزشکاران استان تأکید کرد.
وی آسیبشناسی چالشهای موجود در حوزه ورزش استان، نبود حامیان مالی قدرتمند را یکی از بزرگترین ضعفهای کردستان دانست و گفت: عدم وجود صنایع بزرگ در استان و استقبال محدود صنایع کوچک از حمایت تیمها و ورزشکاران، نیازمند بررسی و راهکارهای عملی است.
وی افزود: در کنار فعالسازی و جلب مشارکت بخش خصوصی، باید اقداماتی برای جذب حمایتهای وزارت ورزش و جوانان از تیمها و ورزشکاران استان صورت گیرد تا ظرفیتهای بالقوه کردستان در حوزه ورزش به خوبی شکوفا شود.
معاون سیاسی، امنیتی و امور اجتماعی استاندار کردستان، نقش بزرگان و پیشکسوتان ورزش را در هدایت و حمایت از ورزشکاران بسیار مؤثر دانست و تصریح کرد: حضور پیشکسوتان در مسیر توسعه ورزش نه تنها انگیزهبخش است، بلکه به ایجاد شبکههای حمایتی و جذب منابع کمک میکند.
ورمقانی با تأکید بر اهمیت ورزش در کاهش آسیبهای اجتماعی اظهار داشت: ورزش و فعالیتهای سالم جوانان میتواند یکی از مؤثرترین ابزارها برای ارتقای نشاط اجتماعی و کاهش رفتارهای پرخطر در جامعه باشد بنابراین حمایت همهجانبه از این حوزه، اهمیت مضاعفی پیدا میکند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: سرمایهگذاری در ورزش تنها یک هزینه کوتاهمدت نیست، بلکه یک سرمایهگذاری راهبردی و بلندمدت برای سلامت، امنیت و توسعه اجتماعی استان است.
نظر شما