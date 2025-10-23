سجادی: ورزش بهترین الگو برای تعهد و پایبندی در مسیر زندگی است

به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی شامگاه پنجشنبه در حاشیه مراسم افتتاحیه هفتمین المپیاد استعدادهای برتر دو و میدانی کشور که با حضور ورزشکاران نوجوان از استان‌های مختلف در شهر سنندج برگزار شد، با تبریک هفته تربیت بدنی و ورزش، بر نقش ورزش در شکل‌دهی به رفتارهای اخلاقی و اجتماعی افراد تأکید کرد و گفت: ورزش بهترین الگو برای تعهد، پشتکار و پایبندی در مسیر زندگی و کار است.

فرماندار سنندج در ادامه صحبت‌های خود به اهمیت استقامت و استمرار در ورزش اشاره کرد و افزود: مهم‌ترین نکته در هر فعالیتی این نیست که فقط آغازگر آن باشیم، بلکه توانایی ادامه دادن مسیر به‌طور آبرومندانه تا پایان آن اهمیت دارد.

وی بیان کرد: این همان رسالت ورزش است که به ما می‌آموزد با پشتکار، نظم و ایمان، راه را تا رسیدن به هدف ادامه دهیم.

فرماندار سنندج تصریح کرد: ورزش به ما می‌آموزد که موفقیت نه تنها در آغاز حرکت، بلکه در استمرار و پایان درست آن معنا پیدا می‌کند و این نکته باید در تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی ما، از جمله مسئولیت‌های ما به‌عنوان مسئولان، انعکاس یابد.

فرصت‌های استعدادیابی و پرورش نسل آینده

سجادی با اشاره به اهمیت استعدادیابی در عرصه ورزش، اظهار کرد: المپیاد استعدادهای برتر دو و میدانی یک فرصت ارزشمند برای شناسایی و پرورش جوانان مستعد است و این رویداد می‌تواند بستری مناسب برای شکوفایی استعدادهای ورزشی باشد که در صورت هدایت صحیح، آینده ورزش استان کردستان و کشور را تضمین خواهد کرد.

فرماندار سنندج تأکید کرد: پرورش نسل جدید ورزشکاران نه‌تنها موجب رشد رقابت در سطوح داخلی و بین‌المللی می‌شود، بلکه روحیه تلاش و امید را در جامعه تقویت می‌کند.

نقش اجتماعی ورزش و سرمایه‌گذاری در آن

وی در ادامه به نقش اجتماعی ورزش در تقویت روحیه نشاط و امید در جامعه اشاره کرد و افزود: ورزش نه‌تنها موجب سلامت جسمی و روانی می‌شود، بلکه می‌تواند به تقویت روحیه اجتماعی، نشاط و همبستگی در بین مردم نیز کمک کند و سرمایه‌گذاری در ورزش در حقیقت سرمایه‌گذاری برای آینده جامعه است.

سجادی با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی هدفمند در حوزه ورزش، خاطرنشان کرد: برای رشد و شکوفایی استعدادهای ورزشی در شهرستان سنندج، باید با برنامه‌ریزی دقیق و همکاری‌های مشترک، این استعدادها را به سطوح ملی و بین‌المللی معرفی کنیم.

ضرورت توجه به امکانات و زیرساخت‌های ورزشی

فرماندار سنندج در بخش دیگری از صحبت‌های خود به نیاز به بهبود زیرساخت‌های ورزشی در این شهرستان اشاره کرد و گفت: برای تحقق اهداف بلندمدت در ورزش، لازم است که به توسعه زیرساخت‌ها و امکانات ورزشی توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

سجادی اضافه کرد: با حمایت همه‌جانبه از ورزشکاران نوجوان و جوان، می‌توانیم به‌طور مستمر در مسیر پیشرفت گام برداریم.