۴۰ دستگاه ماینر غیرمجاز در لرستان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شیرزاد جمشیدی در سخنانی ضمن قدردانی از مجموعه همکاران حوزه حراست، نیروی انتظامی و پرسنل اداره برق پلدختر اظهار داشت: یکی از محورهای مهم در پایداری شبکه برق، برخورد قاطع با استفادهکنندگان غیرمجاز از انرژی است.
وی ادامه داد: خوشبختانه با اشراف اطلاعاتی و پیگیری دقیق دفتر حراست و امور محرمانه شرکت، این مورد در کوتاهترین زمان ممکن شناسایی و جمعآوری شد و فعالیت ماینرهای غیرمجاز نهتنها منجر به افزایش تلفات شبکه و مصرف بیرویه برق میشود، بلکه خسارتهای سنگینی به تجهیزات و زیرساختهای توزیع برق وارد میکند.
مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان، گفت: در راستای صیانت از بیتالمال و مقابله با هرگونه سوءاستفاده از شبکه برق، حراست شرکت با همکاری دقیق واحدهای عملیاتی، بهویژه اداره برق شهرستان پلدختر، اقدام به پایش مستمر مصرف انرژی در مناطق مشکوک کرد که منجر به کشف ۴۰ دستگاه ماینر غیرمجاز شد و این موفقیت نتیجه همکاری میان دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و مجموعه تلاشگر برق استان است.
جمشیدی، افزود: مبارزه با استخراج غیرقانونی رمزارزها از اولویتهای اصلی ما است و گزارشهای مردمی در این زمینه میتواند نقش مؤثری در حفظ پایداری برق و جلوگیری از خاموشیها ایفا کند.
