به گزارش خبرگزاری مهر، شیرزاد جمشیدی مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان اظهار داشت: شرکت توزیع نیروی برق لرستان با خرید یک دستگاه خودروی سنگین بالابر و پنج خودروی سبک سمند سورن، ناوگان خودرویی خود را بهروز و مجهز کرد تا ارائه خدمات به مشترکان استان در مواقع بحرانی و اجرای پروژههای عملیاتی با سرعت و کیفیت بیشتری انجام شود.
وی توضیح داد: این اقدام بهمنظور انجام هرچه بهتر مأموریتهای شرکت برق و افزایش کیفیت خدماترسانی به مشترکان استان صورت گرفته است.
جمشیدی بیان کرد: با توجه به نیازهای روزافزون و پیچیدگیهای مدیریت شبکه برق، ضروری است که ناوگان خودرویی شرکت بهروز و متناسب با نیازهای عملیاتی باشد.
وی افزود: این خودروها به ما کمک میکنند تا در مواقع ضروری و شرایط بحرانی، سریعتر و مؤثرتر به مشکلات پاسخ دهیم و خدمات مطلوبتری به مردم ارائه کنیم.
اهمیت بهروزرسانی ناوگان در توسعه و نگهداری شبکه
مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان در ادامه تأکید کرد: با توجه به شرایط جغرافیایی استان و نوع مسیرهای عملیاتی، در اختیار داشتن خودروهای مناسب و کارآمد نقش بسیار مهمی در اجرای پروژههای توسعه، نگهداری و رفع حوادث شبکه دارد.
وی یادآور شد: این سرمایهگذاری نهتنها موجب ارتقای بهرهوری و بهبود عملکرد نیروهای عملیاتی خواهد شد، بلکه افزایش رضایتمندی مشترکان و پایداری تأمین برق استان را نیز بهدنبال دارد.
به گفته جمشیدی، در آینده نزدیک، ناوگان خودرویی موجود نیز تجهیز و خودروهای جدیدتری خریداری خواهد شد تا سطح خدماترسانی و توان عملیاتی شرکت بیش از پیش ارتقا یابد.
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