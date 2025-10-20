رحمان نیا: وزش شدید باد همراه با توده گرد و غبار زنجان را فرا می گیرد

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان صاف بوده و فعلاً بارشی پیش بینی نمی‌شود.

وی از وقوع وزش باد شدید در استان زنجان طی چند روز آینده خبر داد و بیان داشت: وزش باد با خیزش گرد و خاک و نفوذ گرد و غبار همراه خواهد بود و از کیفیت هوای استان کاسته می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: با توجه به کاهش کیفیت هوا هشدار سطح زرد صادر شده است و افرادی که بیماری‌های خاص دارند در حد ممکن بیرون از خانه تردد نکنند.

رحمان نیا همچنین از کاهش دمای هوای استان زنجان طی چند رز آینده خبر داد و افزود: هوای استان سرد می‌شود و دمای فعلی شهر زنجان هشت درجه سانتی گراد است که نسبت به روز گذشته هوا سردتر شده است.