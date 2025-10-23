رحمان نیا: استقرار رادار هواشناسی در استان زنجان ضروری است

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت زیرساخت‌های هواشناسی استان گفت: تاکنون استان زنجان دارای ۵۳ ایستگاه هواشناسی بود، اما طبق برنامه توسعه‌ای، این عدد باید تا پایان سال ۱۴۰۷ به ۱۲۰ ایستگاه برسد.

وی با بیان اینکه در پنج سال اخیر، زیرساخت ۲۵ ایستگاه جدید فراهم شده که تاکنون حدود ۹ ایستگاه به بهره‌برداری رسیده‌اند، یادآور شد: همچنین ۶ ایستگاه سینوپتیک سنتی در حال تجهیز به سامانه خودکار هستند.

رحمان نیا بر لزوم تجهیز استان به رادار هواشناسی تأکید کرد و افزود: احداث رادار هواشناسی برای زنجان اولویت بالایی دارد؛ چراکه این رادار امکان پیش‌بینی بسیار دقیق و لحظه‌ای را فراهم می‌کند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: سایت یابی رادار هواشناسی در اراتفاعات بایندر شهرستان زنجان صورت گرفته است و چارت ادارای رادار هواشناسی تدوین شده است.

رحمان نیا برآورد هزینه راه‌اندازی این رادار را حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیارد تومان برشمرد و افزود: با توجه به نقش آن در پیشگیری از خسارت‌های جانی و مالی، این سرمایه‌گذاری کاملاً توجیه‌پذیر است و سرمایه گذاری محسوب می شود.