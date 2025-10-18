  1. استانها
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۹

رحمان نیا: دمای هوا در استان زنجان کاهش می یاید

زنجان- مدیرکل هواشناسی استان زنجان از سرد شدن هوای استان طی چند روز آینده خبر داد و گفت: در مناطق کوهستانی و سردسیر، احتمال وقوع یخبندان شبانه وجود دارد.

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری بوده و از بعد از ظهر وزش با مناطق مختلف را فرا می گیرد.

وی ابراز کرد: در برخی از روزها سرعت وزش باد در استان افزایش می یابد که در این میان به شهروندان توصیه می شود در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: هوای استان کاهش یافته و هوا تا پایان هفته جاری سرد خواهد بود.

رحمان نیا تاکید کرد: در مناطق کوهستانی و سردسیر، احتمال وقوع یخبندان شبانه وجود دارد و دما به صفر درجه سانتی گراد می رسد.

وی افزود: به کشاورزان و باغداران توصیه می‌شود در روزهای آینده از انجام عملیات آبیاری و سم‌پاشی در ساعات عصرگاهی به‌ویژه در مناطق سردسیر خودداری کند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، تصریح کرد: دمای فعلی شهر زنجان هشت درجه سانتی گراد است که نسبت به روز گذشته هوا سردتر شده است.

