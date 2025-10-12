رحمان نیا: هشدار سطح زرد هواشناسی برای زنجان صادر شد

محمدرضا رحمان‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر از صدور هشدار سطح زرد جوی برای این استان خبر داد و گفت: از ظهر دوشنبه ۲۱ مهر تا بعدازظهر سه‌شنبه ۲۲ مهر، وزش باد شدید همراه با نفوذ گرد و خاک و غبار در استان پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: طی این مدت، افزایش سرعت وزش باد و خیزش گرد و خاک به ویژه در مناطق مستعد استان موجب کاهش کیفیت هوا خواهد شد.

رحمان نیا افزود: احتمال وارد آمدن آسیب به تأسیسات مرتفع و کم‌استحکام شهری و روستایی، بنرها، داربست‌ها، درختان خشکیده یا نیمه‌خشک و همچنین خطر پرتاب اجسام سبک در اثر وزش باد شدید وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با توصیه به استفاده از ماسک مناسب در زمان افزایش گرد و غبار، از شهروندان خواست تا از انجام فعالیت‌های غیرضروری در فضای باز، تردد در جاده‌های فرعی و پارک خودرو زیر درختان یا مجاورت ساختمان‌های نیمه‌کاره خودداری کنند.

رحمان‌نیا تأکید کرد: این سامانه جوی احتمال خسارت نقطه‌ای دارد و لازم است دستگاه‌های اجرایی و مردم با اتخاذ تمهیدات لازم، نسبت به پیشگیری از خسارات احتمالی اقدام کنند.