هادی کللی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: المپیاد استعدادهای برتر قایقرانی پسران کشور برای دومین بار به میزبانی استان بوشهر برگزار میشود و این دوره برای اولین بار در شهرستان عسلویه برگزار خواهد شد.
وی اضافه کرد: تمامی برنامهریزیهای لازم برای برگزاری مطلوب این رویداد ورزشی انجام شده و کمیتههای مختلف اجرایی، فنی و پشتیبانی در حال انجام آخرین هماهنگیها هستند.
رئیس هیئت قایقرانی استان بوشهر تصریح کرد: تمهیدات لازم برای برگزاری باکیفیت مسابقات در نظر گرفته شده و تیمهای فنی در حال بازدید نهایی از محلهای برگزاری مسابقات هستند.
کللی با اشاره به سوابق درخشان میزبانی گفت: شهرستان عسلویه پیش از این میزبان سه دوره اردوی تیم ملی قایقرانی در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۹ بوده و یک دوره نیز میزبان مسابقات قهرمانی کشور در سال ۱۳۹۶ بوده که این رویدادها با حمایت منطقه اقتصادی انرژی پارس برگزار شده است.
وی خاطرنشان کرد: این دوره از مسابقات در ۲ رشته اسلالوم و آبهای آرام و با حضور حدود ۱۰۰ ورزشکار برگزار خواهد شد.
رئیس هیئت قایقرانی استان بوشهر اضافه کرد: رقابتهای آبهای آرام روز ۳۰ مهرماه در اسکله نخل تقی و مسابقات اسلالوم در تاریخ یکم آبانماه در استخر منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس انجام میشود.
نظر شما