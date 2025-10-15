به گزارش خبرنگار مهر، هادی کللی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در این رویداد ورزشی که با حضور ۴۵ ورزشکار از سه تیم برگزار شد، ماده ۲۰۰ متر سرعت مورد رقابت قرار گرفت.

وی دراگون بوت را پرطرفدارترین، پرجمعیت‌ترین و مهیج‌ترین رشته قایقرانی توصیف و ابراز امیدواری کرد: با استقبال خوب از این مسابقات، بوشهر در آینده نزدیک میزبان رقابت‌های کشوری این رشته باشد.

منیر ایمان فر نایب رئیس بانوان هیئت قایقرانی استان بوشهر نیز با بیان اینکه این مسابقات با حضور پرانگیزه ورزشکاران همراه بوده، اظهار کرد: امیدواریم در دوره‌های آینده شاهد افزایش تعداد تیم‌های شرکت‌کننده باشیم.

در این رقابت‌ها، الهام محمدی تبار، ورزشکار با سابقه تیم ملی و دارنده عناوین بین‌المللی شامل نقره یورو کاپ امارات، طلای یورو کاپ گرجستان و طلای قهرمانی خاورمیانه نیز حضور داشت.

در پایان این مسابقات، تیم مشعل دریا الف به مقام قهرمانی دست یافت و تیم‌های فانوس و مشعل دریا ب به ترتیب عناوین دوم و سوم را کسب کردند.