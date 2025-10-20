به گزارش خبرنگار مهر، موسی کشتکار ظهر دوشنبه درنشست خبری با گرامیداشت هفته تربیت بدنی اظهار کرد: در این هفته پنج پروژه ورزشی به بهره‌برداری می‌رسد که شامل زمین‌های مینی فوتبال، چمن مصنوعی در روستاها و ورزش‌های ساحلی است.

وی از آماده‌سازی و تحویل پروژه زمین ساحلی کنگان و پوشش تارتان پیست گناوه تا ۲۰ روز آینده خبر داد و اضافه کرد: تا پایان امسال سه پروژه مهم ورزشی استان شامل سالن چند منظوره ژیمناستیک، استادیوم شهید مهدوی و سالن بانوان گناوه تحویل می‌شوند.

ساماندهی ۷۲ هزار ورزشکار

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر با اشاره به انجام مطالعات خانه جوان بوشهر با اعتبار ۵۰۰ میلیارد ریال افزود: ترویج فرهنگ ورزش و تندرستی محله محور را در اولویت داریم.

وی از ساماندهی ۷۲ هزار ورزشکار در استان خبر داد و با بیان اینکه تخمین زده می‌شود که ۲۰۰ هزار ورزشکار غیر رسمی در استان داشته باشیم اضافه کرد: از ۷۲ هزار ورزشکار ساماندهی شده استان بوشهر، بیمه ۳۸ هزار نفر در شش ماهه نخست امسال تمدید شده که از ۱۷ هزار نفر از بانوان هستند.

بوشهر پایگاه بادبانی کشور می‌شود

کشتکار با اشاره به اینکه ۱۵ قهرمان ملی استان بوشهر در رشته‌های مختلف در مسابقات جهانی و بین‌المللی مدال‌های طلا، نقره و برنز کسب کرده‌اند ادامه داد: ورزشکاران استان طی ۲ ماه گذشته در ۲۳ رشته ورزشی به المپیاد استعدادهای برتر کشور اعزام شدند که ۲ مدال طلا به دست آوردند.

وی با اشاره به همجواری استان بوشهر با خلیج فارس از برنامه‌ریزی برای توسعه ورزش‌های آبی در استان خبر داد و گفت: المپیاد استعدادهای برتر به زودی در عسلویه برگزار می‌شود و بوشهر به پایگاه بادبانی کشور تبدیل می‌شود.