انالبایف: ظرفیت ها و توانمندیهای اکو مورد توجه جدی قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، اونتالا انالبایف صبح دوشنبه در نشست سفرا و نمایندگان عضو اکو در زنجان با تأکید بر جایگاه ویژه زنجان در تاریخ و فرهنگ ایران گفت: زنجان در زمان ساسانیان به‌عنوان پل ارتباطی مهم میان مناطق مختلف شناخته می‌شد.

وی افزود: زنجان زادگاه اندیشمند بزرگ صوفی و فیلسوف برجسته، شیخ شهاب‌الدین سهروردی است که این موضوع اهمیت فرهنگی و تاریخی این شهر را دوچندان می‌کند.

رئیس سازمان اکو با اشاره به شهر تاریخی سلطانیه، پایتخت ایلخانان، آن را نمونه‌ای بارز از ارتباطات فرهنگی و تاریخی منطقه دانست.

انالبایف بیان داشت: در چهار دهه اخیر، پلتفرم اکو نقش مهمی در اتحاد ملت‌های عضو ایفا کرده است و منابع طبیعی فراوان و سرمایه انسانی ارزشمند کشورهای عضو، زمینه مناسبی برای همکاری‌های بیشتر فراهم آورده است.

وی با بیان اینکه این همکاری‌ها می‌توانند به رشد پایدار و افزایش تاب‌آوری در منطقه منجر شوند، گفت: ظرفیت‌های اکو استفاده نشده و باید در راستای تقویت تعاملات در چارچوب این سازمان استفاده شور.

رئیس سازمان اکو با تأکید بر اهمیت همکاری‌های ویژه بین اعضا، افزود: ما باید پلی برای اعتماد و دوستی بین کشورها ایجاد کنیم و تعاملات‌مان را با چشم‌اندازی روشن و نوآورانه دنبال کنیم.

انالبایف افزود: ایران دروازه مهمی برای اتصال به خلیج فارس است و قزاقستان نیز به عنوان دروازه‌ای حیاتی برای بازارهای چین به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: ما می‌توانیم با تقویت همکاری‌های اکو، کریدور بین‌المللی شمال-جنوب و لجستیک انرژی را توسعه دهیم تا اتصال منطقه به بازارهای جهانی تسهیل شود.

رئیس سازمان اکو با اشاره به ظرفیت قزاقستان برای توسعه بازار وسیع‌تر اوراسیا گفت: کشورهای عضو اکو می‌توانند با تقویت تعاملات فرهنگی و اقتصادی با ایران، از فرصت‌های موجود بهره‌مند شوند.

وی را استانی با فرهنگ غنی و اقتصاد پیشرفته توصیف کرد و ابراز امیدواری کرد که این استان در آینده‌ای نزدیک مسیر روشنی از توسعه و پیشرفت را در پیش گیرد.