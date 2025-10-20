به گزارش خبرنگار مهر، آئین اختتامیه بخش نغمات دینی چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم ظهر دوشنبه در مجتمع فرهنگی و هنری فجر سنندج برگزار شد و برترین‌های بخش‌های مختلف تواشیح، دعاخوانی و اذان معرفی شدند.

در بخش تواشیح، گروه‌های برتر به شرح زیر معرفی شدند:

رتبه اول: گروه "المختار" از خوزستان

رتبه دوم: گروه "وارثین" از یزد

رتبه سوم: گروه "ملکوت" از اصفهان

رتبه چهارم: گروه "ثقلین" از اصفهان

رتبه پنجم: گروه "بقیه الله" از قم

در بخش دعاخوانی نیز، حجت الاسلام شهاب امانتچی از قم موفق به کسب رتبه اول شد، سایر نفرات برتر در این بخش به ترتیب عبارت بودند از:

رتبه دوم: سجاد نوری از خراسان رضوی

رتبه سوم: علی صدقی از کرمان

رتبه چهارم: ابوالفصل عروج زاده از قم

رتبه پنجم: رضا کاکاوند از اصفهان

در بخش اذان نیز، مصطفی محمد پور از مازندران رتبه اول را از آن خود کرد و رتبه‌های بعدی به ترتیب به این افراد رسید:

رتبه دوم: سید محمد حسن حسینی از بوشهر

رتبه سوم: مجتبی خوش رفتار از گیلان

رتبه چهارم: سید احمد فاطمی پور از خراسان رضوی

رتبه پنجم: احسان رحمانی از تهران

این رقابت‌ها در حالی به پایان رسید که شرکت کنندگانی از سراسر کشور در رشته‌های مختلف قرآن و نغمات دینی حضور داشتند و با اجرای برنامه‌های مختلف فرهنگی، هنری و مذهبی این دوره را به یکی از پررنگ‌ترین رویدادهای قرآنی کشور تبدیل کردند.