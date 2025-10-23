سلیمی: قرآن کریم معتبرترین سند بالادستی کائنات است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس سلیمی صبح پنجشنبه در جریان برگزاری چهل و هشتمین مسابقات قرآن کریم در مجتمع فجر سنندج با تقدیر از تلاوت زیبای قاریان و حضور پرشور شرکت‌کنندگان اظهار داشت: خدا را شکر می‌کنیم که قرآن کریم، اشرف موضوعات عالم، محور رقابت مقدس این عزیزان قرار گرفته است.

وی با اشاره به جایگاه قرآن به عنوان منشور آسمانی هدایت بشریت گفت: اگر توجه عمیق و عملی به آموزه‌های قرآن کریم داشته باشیم، زمین بهشت خواهد شد.

رئیس هیئت داوران چهل و هشتمین دوره مسابقات ملی قرآن کریم در سنندج تصریح کرد: قرآن معتبرترین سند بالادستی کائنات است و رفتار، گفتار و کردار انسان‌ها باید با الهام از این منشور الهی تنظیم شود تا جامعه‌ای زیباتر، پرنعمت‌تر و الهی‌تر شکل گیرد.

سلیمی با بیان اینکه اتحاد و همدلی امت اسلامی از تأکیدات صریح قرآن است، افزود: خداوند متعال در آیه شریفه وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلا تَفَرَّقُوا به وحدت فرمان داده و در آیه وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ از اختلاف و نزاع برحذر داشته است.

وی تصریح کرد: حفظ عزت و اقتدار امت اسلام در گرو عمل به این دو فرمان الهی است.

این داور برجسته قرآنی در ادامه، با اشاره به نقش خانواده‌ها در تربیت نسل قرآنی اظهار داشت: فرمایش پیامبر اکرم (ص) که فرمودند «نَوِّرُوا بُیوتَکُم بِتِلاوَةِ القُرآن» می‌تواند سرلوحه زندگی همه خانواده‌ها قرار گیرد.

سلیمی اذعان کرد: اگر فرزندان از همان کودکی در خانه با نوای قرآن مأنوس شوند و پدر و مادر را در حال تلاوت آیات الهی ببینند، بی‌تردید رستگار و سعادتمند خواهند شد.

وی افزود: نقش مادران در تربیت قرآنی فرزندان بسیار بنیادین است. بسیاری از قاریان و حافظان برجسته کشور، از مادرانی تربیت یافته‌اند که در دوران بارداری خود به تلاوت مستمر قرآن پرداخته‌اند.

وی خاطر نشان کرد: این امر از نظر علمی نیز تأیید شده و نشان می‌دهد حالات روحی و معنوی مادر در دوران حمل بر فرزند تأثیر مستقیم دارد.

استاد سلیمی در پایان با تأکید بر دو عامل مهم در سعادت فرزندان گفت: دامن پاک مادران و لقمه حلال پدران دو رکن اساسی در پرورش نسل مؤمن و قرآنی‌اند و می‌توانند تضمین‌کننده آینده‌ای روشن برای جامعه اسلامی باشند.