معرفی برگزیدگان مرحله کشوری مسابقات سراسری قرآن و عترت دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، طی مراسمی با حضور سعید ملماسی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و جمعی از اعضای هیئترئیسه، از برگزیدگان مرحله کشوری بیستونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت (ع) دانشگاه آزاد اسلامی تقدیر شد.
در این مراسم که به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، معاونت فرهنگی و دانشجویی و اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی – اداره قرآن و عترت (ع) واحد تهران شمال برگزار شد، از افتخارآفرینان تجلیل شد.
در این مراسم حجتالاسلام والمسلمین محمد ابراهیم سراج، رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در واحد تهران شمال، ضمن قدردانی از تلاشهای بیوقفه خادمان قرآن و عترت در این واحد دانشگاهی، موفقیت برگزیدگان را نشاندهنده عمق باور دینی، تلاش علمی و پشتکار قرآنی ایشان دانست و افزود: موفقیت این عزیزان علاوه بر کوشش فردی و علاقه قلبی آنان به قرآن و معارف نورانی اهلبیت (ع)، حاصل نگاه دینی و قرآنی مسئولان واحد تهران شمال و حمایتهای فرهنگی و معنوی مجموعه دانشگاه است.
اسامی برگزیدگان این دوره از مسابقات به شرح زیر اعلام شد: محسن اسماعیلی – رتبه اول مداحی، حجتالاسلام والمسلمین محمد معرفت – رتبه دوم ایدهپردازی قرآنی، محمود یوسفی – رتبه دوم خوشنویسی، لیلا عبداللهزاده – رتبه دوم مقالهنویسی، احمد سلطانی – رتبه دوم تلخیص کتاب و رتبه سوم شعر، شایان اسداللهی – رتبه دوم نقاشی
نظر شما