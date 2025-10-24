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۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۸:۰۴

بازی‌های آسیایی جوانان- بحرین

سومین پیروزی والیبال ساحلی ایران رقم خورد

سومین پیروزی والیبال ساحلی ایران رقم خورد

تیم ملی والیبال ساحلی ایران در سومین دوره بازی‌های آسیایی بحرین مقابل مغولستان پیروز شد.

به گزارش خبرنگار مهر از بحرین، در ادامه سومین بازی‌های آسیایی بحرین، ماهان جهانی‌فر و ابوالفضل مرزبان دو ملی‌پوش والیبال ساحلی ایران در پنجمین بازی خود با نتایج ۲۱ - ۱۴ و ۲۱ - ۹ مغولستان را از پیش رو برداشتند و با کسب سومین برد، به عنوان تیم سوم گروه راهی مرحله یک چهارم نهایی شدند.


رقابت‌های این مرحله فردا (شنبه) در ساحل سما بِی برگزار می‌شود و طبق برنامه تیم ملی ایران باید به مصاف تیم اندونزی برود. اندونزی در مرحله گروهی ۴ برد کسب کرد و فقط مقابل تایلند شکست خورد تا به‌عنوان تیم دوم صعود کند.


تیم ایران هم در مقابل مالزی، عربستان و مغولستان پیروز شد اما در ۲ بازی نزدیک نتیجه را به چین و قزاقستان واگذار کرد.

کد مطلب 6632891
سیده فرزانه شریفی

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