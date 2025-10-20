هلال احمر فلسطین: ۲۲ هزار نفر به درمان خارج از غزه نیاز دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، هلال احمر فلسطین اعلام کرد: ۲۲ هزار شهروند فلسطینی نوار غزه نیازمند به خروج از این منطقه برای ادامه درمان هستند که حداقل ۳۸۰۰ نفر از آنان کودک هستند.

این نهاد فلسطینی بیان کرد: ۴۲ هزار نفر در غزه با مجروحیت‌هایی درگیر هستند که جریان زندگی عادی آنها را تغییر داده است.

هلال احمر فلسطین تاکید کرد: ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه بسیار محدود است و ما هیچ دسترسی به آنها نداشته‌ایم.

از سوی دیگر سازمان بین‌المللی پزشکان بدون مرز اعلام کرد: تعداد زیادی از کامیون‌های ما که حامل دارو و تجهیزات پزشکی هستند در انتظار صدور مجوزهای لازم برای ورود به نوار غزه است. هزاران نفر از مجروحین نوار غزه هم اکنون نیازمند خروج از این منطقه برای ادامه روند درمان خود هستند.

پیش از این نیز محمود بصل سخنگوی سازمان امداد و نجات در نوار غزه اعلام کرد که حدود ۱۰ هزار شهید همچنان زیر آوار منازل ویران‌شده در سراسر این منطقه باقی مانده‌اند.

وی تأکید کرد: عملیات بیرون آوردن پیکر شهدا از زیر آوار، بسیار پیچیده و دشوار است و نیازمند همکاری فوری نهادهای بین‌المللی و تأمین تجهیزات تخصصی نجات است. استخراج پیکرها از زیر آوار، به تجهیزات سنگین و هماهنگی چندجانبه نیاز دارد، اما از زمان اعلام آتش‌بس تاکنون هیچ تغییری در وضعیت میدانی و امکانات ما ایجاد نشده است.