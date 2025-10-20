  1. بین الملل
آمار شهدای غزه به ۶۸ هزار و ۲۱۶ نفر رسید

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که شمار شهدای حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه به ۶۸ هزار و ۲۱۶ نفر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه با صدور بیانیه‌ای جدیدترین آمار شهدا و زخمی‌های حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون را اعلام کرد.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه، در نتیجه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تا این لحظه، ۶۸ هزار و ۲۱۶ نفر به شهادت رسیده‌اند.

همچنین این نهاد پزشکی فلسطینی بیان کرد که شمار کلی زخمی‌های حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از آغاز جنگ در این باریکه به ۱۷۰ هزار و ۳۶۱ نفر رسیده است.

این وزارتخانه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته همچنین پیکر ۵۷ شهید به بیمارستان منتقل شده است که ۱۲ پیکر از زیر آوار خارج شده‌اند و۴۵ نفر نیز به طور مستقیم از سوی اشغالگران هدف قرار گرفته و به شهادت رسیدند. همچنین در این مدت ۱۵۸ نفر نیز زخمی شده‌اند.

هنوز هزاران نفر دیگر نیز در نوار غزه مفقود و زیر آوار هستند.

از زمان برقراری آتش بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵، تاکنون ۸۰ نفر به شهادت رسیده و ۳۰۳ نفر دیگر زخمی شدند. همچنین در این مدت پیکر ۴۲۶ شهید نیز از زیر آوار خارج شده اند.

