۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۱۷

استاندار اصفهان: صدای بی صدای بانوان کارآفرین باید شنیده شود

اصفهان- استاندار اصفهان در نشست با بانوان برتر کارآفرین استان بر اهمیت حضور فعال بانوان در کسب و کارهای خرد و کلان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی نژاد در نشست معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با بانوان برتر کارآفرین استان که عصر دوشنبه در سالن جلسات اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، بر اهمیت نقش زنان در توسعه اقتصادی و کارآفرینی تأکید کرد.

وی اظهار کرد: هفته گذشته با برگزاری مسابقات مهارت و برنامه‌های آموزشی شروع کردیم و امروز نیز فرصتی ارزشمند برای شنیدن تجربیات بانوان فعال در حوزه کسب و کارهای خرد و کلان فراهم شد.

استاندار اصفهان افزود: حضور بانوان در مدیریت کارخانجات و مجتمع‌های اقتصادی نشان‌دهنده توانمندی و موفقیت ایشان در عرصه اقتصاد است.

وی با تأکید بر شنیده شدن صدای بانوان کارآفرین، خاطرنشان کرد: این جلسه صرفاً تشریفاتی نیست و هدف اصلی آن معرفی تجربیات و دستاوردهای بانوان فعال در کسب و کارهای مختلف است.

جمالی نژاد همچنین اشاره کرد که توسعه آموزشی و مهارت‌افزایی بانوان یکی از اولویت‌های استان است و این برنامه‌ها می‌تواند زمینه رشد و پیشرفت بانوان در حوزه کارآفرینی را فراهم کند.

وی افزود: امیدواریم با معرفی مدیران زن و موفق در صنایع مختلف، انگیزه و حمایت بیشتری برای بانوان کارآفرین ایجاد شود و صدای بی صدای آنان شنیده گردد.

