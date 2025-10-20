  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۴۷

پایش مشترک آنفولانزای پرندگان در مانه و سملقان انجام شد

بجنورد- مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی گفت: با همکاری اداره دامپزشکی، پایش مشترکی به‌منظور کنترل آنفولانزای پرندگان هم‌زمان با ورود پرندگان مهاجر انجام شد.

رضا شکاریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کارشناسان محیط زیست و دامپزشکی در قالب برنامه پدافند غیرعامل، مناطق سد شیرین‌دره و رودخانه اترک را مورد پایش قرار دادند تا از سلامت جمعیت پرندگان اطمینان حاصل شود.

وی افزود: در جریان این پایش خوشبختانه هیچ مورد مشکوک به آنفولانزای پرندگان مشاهده نشد و وضعیت زیستگاه‌های پرندگان مهاجر مطلوب ارزیابی شد.

شکاریان تأکید کرد: این پایش‌ها به‌صورت مستمر در فصل مهاجرت پرندگان ادامه خواهد داشت تا از بروز هرگونه تهدید زیست‌محیطی و شیوع احتمالی بیماری جلوگیری کند.

