پایش مشترک آنفولانزای پرندگان در مانه و سملقان انجام شد

رضا شکاریان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کارشناسان محیط زیست و دامپزشکی در قالب برنامه پدافند غیرعامل، مناطق سد شیریندره و رودخانه اترک را مورد پایش قرار دادند تا از سلامت جمعیت پرندگان اطمینان حاصل شود.
وی افزود: در جریان این پایش خوشبختانه هیچ مورد مشکوک به آنفولانزای پرندگان مشاهده نشد و وضعیت زیستگاههای پرندگان مهاجر مطلوب ارزیابی شد.
شکاریان تأکید کرد: این پایشها بهصورت مستمر در فصل مهاجرت پرندگان ادامه خواهد داشت تا از بروز هرگونه تهدید زیستمحیطی و شیوع احتمالی بیماری جلوگیری کند.
