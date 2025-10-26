شکاریان: سرشماری پاییزه پستانداران در خراسان شمالی آغاز شد

رضا شکاریان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سرشماری پاییزه پستانداران از پنجم آبان در مناطق حفاظتشده استان آغاز شده و با مشارکت محیطبانان ادامه دارد.
وی در ادامه افزود: این سرشماری از منطقه حفاظتشده گلیل و سرانی آغاز شده و تا پایش کامل تمامی مناطق استان ادامه خواهد داشت.
وی افزود: هر منطقه طی دو روز و با مشارکت ۱۵ گروه دو تا سه نفره از محیطبانان آموزشدیده پایش میشود. در این طرح جمعیت گونههای شاخص مانند قوچ و میش اوریال، کل، بز و آهو مورد بررسی قرار میگیرد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی هدف از اجرای این سرشماری را پایش وضعیت حیاتوحش و ارزیابی اثرات برنامههای حفاظتی گذشته عنوان کرد و گفت: اطلاعات جمعآوریشده نقشه راهی برای مدیریت آینده جمعیت حیاتوحش استان خواهد بود.
این سرشماری در پارکهای ملی سالوک، ساریگل و ضامن آهو و همچنین در مناطق حفاظتشده قرخود، گلیل و سرانی، سالوک، ساریگل و پناهگاه حیاتوحش میاندشت انجام میشود.
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