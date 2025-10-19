شکاریان: شکارچی غیرمجاز پیش از اقدام به شکار در گرمه دستگیر شد

رضا شکاریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در جریان گشت و پایش مشترک نیروهای یگان حفاظت محیط‌زیست گرمه و قرقبانان منطقه کوه بهار، یک شکارچی غیرمجاز پیش از هرگونه اقدام به شکار شناسایی و دستگیر شد.

وی افزود: از متخلف یک قبضه سلاح شکاری تک‌لول دارای مجوز، هشت عدد فشنگ غیرمجاز (پاره) و یک عدد کوله‌پشتی کشف و ضبط شد.

شکاریان بیان کرد: پس از هماهنگی با مرجع قضائی، صورت‌جلسه تخلف تنظیم و متهم برای سیر مراحل قانونی به مقام قضائی تحویل شد.

مدیرکل حفاظت حفاظت محیط‌زیست خراسان شمالی در پایان با قدردانی از همکاری مأموران و قرقبانان منطقه تأکید کرد: با هرگونه شکار و صید غیرمجاز در محدوده شهرستان برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت.