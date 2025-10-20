به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتیزاده عصر دوشنبه در نشست مشترک با رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس استان بوشهر و جمعی از شرکتهای دانشبنیان، بر ضرورت گسترش تعامل میان صنعت و مجموعههای فناور استان تأکید کرد.
وی اظهار کرد: در راستای تفاهمنامه همکاری میان پتروشیمی خارگ و پارک علم و فناوری خلیج فارس، بستر مناسبی برای معرفی تجهیزات، فناوریها و محصولات دانشبنیان تولیدی استان بوشهر توسط شرکتهای مستقر در پارک فراهم شده است.
وی افزود: هدف از این همکاری، ارائه نیازهای صنعتی شرکت پتروشیمی خارگ و حرکت به سمت بومیسازی تجهیزات و خدمات مورد نیاز در بخشهای ایمنی، مکانیک، برق و قدرت و محیط زیست است.
مدیر عملیات عمومی خارگ تصریح کرد: این تعاملات در قالب جلسات تخصصی B2B میان شرکتهای فناور و متخصصان واحدهای صنعتی برگزار میشود تا زمینه تبادل دانش، شناسایی ظرفیتها و رفع نیازهای فنی با تکیه بر توان داخلی فراهم شود.
