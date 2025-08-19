  1. استانها
  2. بوشهر
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۲۰:۵۵

پارک علم و فناوری بوشهر محرک نوآوری و توسعه است

پارک علم و فناوری بوشهر محرک نوآوری و توسعه است

بوشهر- رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس استان بوشهر گفت: پارک علم و فناوری با ۲۱۰ شرکت فناور و دانش‌بنیان، توسعه اقتصادی مبتنی بر فناوری را پیش می‌برد.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمن دشتی عصر سه شنبه در نشست با مدیر عملیات عمومی خارگ با هدف عملیاتی کردن تفاهم‌نامه‌ها و حضور مرکز رشد علم و فناوری در جزیره خارگ، بر اهمیت تقویت همکاری میان شرکت‌های فناور و صنایع منطقه تأکید کرد.

وی با اشاره به فعالیت‌های گسترده مرکز رشد علم و فناوری در شهرستان‌های بوشهر، دشتستان، دشتی، گناوه و کنگان گفت: در حال حاضر، این مراکز با ۲۱۰ شرکت فعال همکاری دارند که شامل ۶۴ شرکت دانش‌بنیان، ۱۴ شرکت خلاق و دیگر شرکت‌های فناور می‌شود.

رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس استان بوشهر تصریح کرد: پارک علم و فناوری، به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی و حلقه‌ای از زنجیره توسعه اقتصادی مبتنی بر فناوری، از سال ۱۳۸۳ در استان بوشهر شروع به فعالیت نموده و نقش کلیدی در ارتقای سطح فناوری و نوآوری دارد.

دشتی همچنین یادآور شد که پارک علم و فناوری استان بوشهر، علاوه بر فعالیت‌های محلی، به عنوان دبیرخانه زیست فناوری کشور نیز فعالیت می‌کند و برنامه‌ریزی برای توسعه زیست‌بوم نوآوری و حمایت از شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان در سطح ملی و منطقه‌ای را دنبال می‌کند.

کد خبر 6565537

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها