پارک علم و فناوری بوشهر محرک نوآوری و توسعه است

به گزارش خبرنگار مهر، رحمن دشتی عصر سه شنبه در نشست با مدیر عملیات عمومی خارگ با هدف عملیاتی کردن تفاهمنامهها و حضور مرکز رشد علم و فناوری در جزیره خارگ، بر اهمیت تقویت همکاری میان شرکتهای فناور و صنایع منطقه تأکید کرد.
وی با اشاره به فعالیتهای گسترده مرکز رشد علم و فناوری در شهرستانهای بوشهر، دشتستان، دشتی، گناوه و کنگان گفت: در حال حاضر، این مراکز با ۲۱۰ شرکت فعال همکاری دارند که شامل ۶۴ شرکت دانشبنیان، ۱۴ شرکت خلاق و دیگر شرکتهای فناور میشود.
رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس استان بوشهر تصریح کرد: پارک علم و فناوری، به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی و حلقهای از زنجیره توسعه اقتصادی مبتنی بر فناوری، از سال ۱۳۸۳ در استان بوشهر شروع به فعالیت نموده و نقش کلیدی در ارتقای سطح فناوری و نوآوری دارد.
دشتی همچنین یادآور شد که پارک علم و فناوری استان بوشهر، علاوه بر فعالیتهای محلی، به عنوان دبیرخانه زیست فناوری کشور نیز فعالیت میکند و برنامهریزی برای توسعه زیستبوم نوآوری و حمایت از شرکتهای فناور و دانشبنیان در سطح ملی و منطقهای را دنبال میکند.
