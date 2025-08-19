به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتی‌زاده عصر سه شنبه در نشست با رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس استان بوشهر، با اشاره به تفاهم‌نامه میان عملیات عمومی خارگ و پارک علم و فنآوری خلیج فارس، بر اهمیت تقویت همکاری‌ها میان شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های ساخت داخل و شرکت‌های نوپا در حوزه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی تأکید کرد.

وی گفت: با توجه به رشد سریع تکنولوژی و نیاز صنایع به نوآوری، شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدکنندگان داخلی می‌توانند نقش مؤثری در توسعه و بهبود فرایندها ایفا کنند.

مدیر عملیات عمومی خارگ تصریح کرد: تبادل دانش، برگزاری جلسات B2B میان شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع مستقر در جزیره خارگ و ایجاد فرصت‌های همکاری مشترک، می‌تواند موجب ارتقای سطح تولید و بهره‌وری در این حوزه‌ها شود.

دشتی زاده همچنین لزوم شکل‌گیری این ارتباطات را برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان بومی ضروری دانست و تصریح کرد: حمایت از این شرکت‌ها نه تنها به توسعه فناوری‌های داخلی کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی در استان و کشور خواهد بود.