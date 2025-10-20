صاحبقرانی: سامانه «مبشران» ظرفیت جدید برای هماهنگی تبلیغی ایجاد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام هادی صاحبقرانی عصر دوشنبه در نشست فرهنگی در شهرستان خلیل آباد با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در جمع مدیران سازمان تبلیغات اسلامی طی سال‌های اخیر، اظهار کرد: رساندن پیام فرهنگی باید ابتدا برای موافقین، سپس مخالفین و در نهایت برای معاندین صورت گیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با تأکید بر اهمیت انتقال شفاف و دقیق پیام‌های فرهنگی افزود: بسیاری از مخالفین به دلیل ناآگاهی از اهداف و برنامه‌های فرهنگی در برابر جریان انقلاب ایستاده‌اند. لذا اگر بانوان از پشت‌پرده شعارهایی چون «زن، زندگی، آزادی» آگاه شوند، خودشان در برابر آن خواهند ایستاد.

وی با اشاره به کتابی از یک نویسنده آمریکایی با عنوان «دختران به حیا رو می‌آورند» گفت: در این کتاب آمده که در ایالت‌های مختلف آمریکا مجموعه‌هایی با حمایت کنگره و نهادهای مذهبی تأسیس شده‌اند تا به دختران آموزش دهند چگونه از عفت و حیا خود محافظت کنند.

صاحبقرانی با انتقاد از کم‌کاری در اطلاع‌رسانی درباره جریان فمینیسم در کشور تصریح کرد: غرب پس از صد سال تجربه اکنون در موج چهارم فمینیسم احساس خسارت می‌کند، اما ما هنوز این مطالب را در رسانه‌ها، منابر و کلاس‌های درس مطرح نمی‌کنیم.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی همچنین به نامه همین نویسنده آمریکایی به یکی از فعالان رسانه‌ای خارج‌نشین اشاره کرد و گفت: در این نامه آمده که وی یا آمریکا را نمی‌شناسد یا با مردم کشور خود دشمنی دارد، چرا که حرف‌هایش در جامعه آمریکا دیده نمی‌شود.

وی در پاسخ به یکی از اعضای جلسه درباره راهکارهای تبیین حجاب در جامعه، تبلیغ تهاجمی را از منویات رهبری دانست و افزود: باید انگاره‌های ذهنی نوجوانان درباره غرب، به‌ویژه در حوزه بانوان و حجاب، اصلاح شود لذا در آزمایشی، واکنش افراد به آسیب دیدن یک خانم با پوشش کم و یک خانم محجبه بررسی شد؛ نتیجه نشان داد که بی‌حجابی موجب شی‌انگاری زن می‌شود.

صاحبقرانی با اشاره به طرح «نوجوان بدون مرز» گفت: این طرح با هدف ارتباط فرهنگی بین دانش‌آموزان ایرانی و نوجوانان دیگر کشورها اجرا شده و خروجی خوبی داشته است.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی همچنین از راه‌اندازی سامانه «مبشران» برای تهیه محتوای تبلیغی خبر داد و گفت: این سامانه ظرفیت خوبی برای مبلغین ایجاد کرده است و موازی‌کاری در امور فرهنگی با توجه به تنوع مخاطبان، امری پسندیده است و باید با همکاری نهادهایی چون بسیج، سپاه، حوزه علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی، عملیات‌های جبهه‌ای فرهنگی را پیش برد.

وی در ادامه سفر خود به خلیل آباد با جمعی از بانوان روستای دهنو و نیز با فعالان و جوانان در شهر کندر دیدار و گفتگو کرد.