صاحبقرانی: سبک زندگی مؤمنان باید بر مدار حیات و ممات شهدایی قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام هادی صاحبقرانی شامگاه جمعه به مناسبت هفته دفاع مقدس طی سخنرانی در رواق امام خمینی (ره) حرم مطهر رضوی، ضمن تبیین جایگاه شهید در قرآن و اسلام، از شهادت به عنوان بالاترین مقام انسانی و دریچه‌ای به شفاعت یاد و اظهار کرد: سبک زندگی مؤمنان باید بر مدار حیات و ممات شهدایی قرار گیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: در دوران دفاع مقدس شمار زیادی شهید تقدیم انقلاب شد و شهادت افتخار بزرگی است که خداوند در آیات قرآن آن را تبیین کرده و مقام والایی برای آن در نظر گرفته است.

وی با اشاره به آیه شریفه ولا تقولوا فی سبیل‌الله اموات بل احیا ولکن لا تشعرون افزود: شهیدان زنده‌اند و اندیشه و عمل آنان در عالم جاری است. خداوند آنان را مشمول رزق ویژه قرار داده و حیاتشان پس از شهادت، گستره بیشتری پیدا می‌کند.

صاحبقرانی بیان کرد: مقام شفاعت از بالاترین درجاتی است که خداوند به شهید عطا می‌کند و طبق روایات، شفاعت شامل حال کسانی می‌شود که عمل صالح دارند، هرچند ناقص.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به دشمنان بیرونی امت اسلامی تاکید کرد: قرآن کریم یهود و مشرکان را سرسخت‌ترین دشمنان مؤمنان معرفی کرده و امروز این دشمنی در قالب صهیونیسم جهانی به صورت بی‌رحمانه ادامه دارد.

وی گفت: مبارزه در برابر جریان طاغوت و استکبار نیازمند مردانی استوار و مقاوم چون کوه است که چه کشته شوند و چه بکشند، پیروز می‌دانند.

صاحبقرانی با بیان اینکه دشمن‌ترین دشمنان انسان نفس اوست، افزود: مبارزه با هوای نفس همان جهاد اکبر است که اگر مؤمن در آن پیروز شود، می‌تواند به مقام شهادت نیز نائل گردد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی مفهوم شهادت را گسترده دانست و اضافه کرد: کسی که برای رزق حلال و با نیت الهی تلاش کند یا بانویی که با نیت الهی فرزندآوری و تربیت فرزند می‌کند، اگر در این مسیر از دنیا برود، شهید محسوب می‌شود.

وی گفت: امیدواریم خداوند به حق حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع) چشم ما را به جمال نورانی حضرت ولی‌عصر (عج) روشن کند و عزت و نصرت جبهه مقاومت را روزافزون سازد.