به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام هادی صاحبقرانی شامگاه دوشنبه طی نشستی با مسئولان شهرستان خلیل آباد اظهار کرد: حمایت فرمانداران و ائمه جمعه از برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و دینی سازمان در شهرستان‌ها، نقشی مؤثر در تحقق اهداف فرهنگی و گسترش فعالیت‌های مردمی دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با تأکید بر اهمیت نگاه حمایتی مدیران شهرستان‌ها تصریح کرد: نگاه ما به شهرستان‌ها همانند مرکز استان است و هدف، تحقق عدالت فرهنگی در سراسر خراسان رضوی است.

وی با اشاره به انجام بیش از هزار سفر شهرستانی از زمان آغاز مسئولیت خود بیان کرد: در هر سفر، عملکرد فرهنگی مناطق به‌دقت رصد می‌شود و انتظار می‌رود شهرستان‌ها در برنامه‌ریزی و اجرای مناسبت‌های مذهبی و فرهنگی از یکدیگر پیشی بگیرند.

صاحبقرانی با بیان اینکه رویکرد سازمان، حمایتی و تسهیل‌گر است گفت: سفرهای مدیرکل و معاونان به شهرستان‌ها در همین چارچوب انجام می‌شود تا ضمن بررسی میدانی، موانع فعالیت‌ها برطرف و ظرفیت‌های محلی شناسایی شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی محدود به مرکز استان نیست و حضور میدانی در شهرستان‌ها زمینه خدمت‌رسانی بی‌منت و تقویت کار فرهنگی را فراهم کرده است. به همه شهرستان‌ها اعلام شده که هر منطقه باید مانند مشهد، پایگاه فرهنگی فعال و اثرگذار داشته باشد.

وی اجرای طرح‌های ملی را یکی از محورهای مهم فعالیت سازمان در شهرستان‌ها دانست و گفت: نتایج مطلوبی در این حوزه حاصل شده و برای پشتیبانی از این طرح‌ها، تسهیلات مناسبی اختصاص یافته است.

صاحبقرانی ایجاد زیرساخت‌های فرهنگی را از نیازهای اصلی شهرستان‌ها عنوان کرد و افزود: هر شهرستانی که در این زمینه پیش‌قدم شود، از حمایت کامل سازمان برخوردار خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به اهمیت تقویت حوزه رسانه، فعالیت‌های نوجوانانه و برنامه‌های فرهنگی در سطح شهرستان‌ها خاطرنشان کرد: استان علاوه بر حمایت معنوی، پشتیبانی مادی لازم را نیز فراهم کرده است.

وی با اشاره به نقش کلیدی مسئولان محلی گفت: هر جا حمایت فرماندار و امام جمعه پررنگ‌تر بوده، شاهد رشد و پویایی بیشتری در فعالیت‌های فرهنگی آن شهرستان هستیم و سازمان تبلیغات اسلامی با تمام توان از فعالیت‌های فرهنگی مردمی پشتیبانی می‌کند.