تشکیل قرارگاه عملیات تبلیغی برای میزبانی از زائران پیاده امام رضا (ع)

حجت الاسلام هادی صاحبقرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حرم مطهر حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع) به عنوان قطب فرهنگی و معنوی جهان اسلام است و هدف از این طرح بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت شبکه مبلغین و ارائه الگویی بومی و ملی برای عملیات‌های تبلیغی میدانی در نظر گرفته شده است.

وی در تشریح این اقدام گفت: قرارگاه تبلیغی دهه آخر صفر، به عنوان مرکز فرماندهی میدانی و عملیاتی شبکه تبلیغی استان، با رویکردی جهادی و کارگروه‌محور، تمامی عملیات‌های تبلیغی ویژه زائران پیاده را سازماندهی و مدیریت می‌نماید. هدف ما از این کار، ایجاد یک گفتمان ملی و استانی در خصوص میزبانی از زائران به عنوان یک رویداد ملی و فرصت خدمت‌رسانی مؤمنانه است.

صاحبقرانی افزود: از دیگر اهداف کلان این قرارگاه، هم‌افزایی میان شبکه مبلغین، نهادهای ملی و استانی و حلقه‌های میانی فعال در عرصه تبلیغ، تأمین و اعزام مبلغین عمومی و تخصصی برای پوشش میدانی ایستگاه‌ها، محل‌های اسکان و کاروان‌ها، و مستندسازی تجارب میدانی جهت الگوسازی و ارائه به سایر استان‌ها است.