هیئت علمی حوزه معارف اسلام ناب در خراسان رضوی تشکیل شد

مشهد- هیئت علمی حوزه معارف اسلام ناب با محوریت حوزه علمیه عالی نواب و با حضور حجت‌الاسلام حریزاوی، قائم‌مقام سازمان تبلیغات اسلامی کشور، در استان خراسان رضوی تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اقدامی علمی و فرهنگی، هیئت علمی حوزه معارف اسلام ناب با محوریت حوزه علمیه عالی نواب و با حضور حجت‌الاسلام حریزاوی، قائم‌مقام سازمان تبلیغات اسلامی کشور، در استان خراسان رضوی تشکیل شد.

حجت‌الاسلام جواد دهقان، مدیر حوزه معارف اسلام ناب اداره‌کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، با اعلام این خبر گفت: هدف از تأسیس این مراکز، فراهم‌سازی بستری برای علاقه‌مندان به شناخت عمیق‌تر و دقیق‌تر از دین و معارف اسلامی است؛ کسانی که قصد تحصیل رسمی در حوزه‌های علمیه را ندارند اما در منابر یا فضاهای عمومی نیز پاسخ‌های مورد نیاز خود را به‌طور کامل دریافت نمی‌کنند.

مدیر حوزه معارف اسلام ناب اداره‌کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: ترکیب این هیئت علمی از جمعی از اساتید برجسته حوزه و دانشگاه تشکیل شده است و مأموریت آن، تعمیق و تبیین گفتمان اسلام ناب در عرصه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی خواهد بود.

گفتنی است؛ این هیئت علمی نقش راهبردی در جهت‌دهی علمی فعالیت‌های حوزه معارف اسلام ناب در استان ایفا خواهد کرد و گامی مؤثر در مسیر ترویج اندیشه‌های اصیل اسلامی و پاسخ‌گویی عالمانه به نیازهای فکری جامعه امروز به‌شمار می‌آید.

