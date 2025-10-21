به گزارش خبرنگار مهر، حبیب ابراهیم پور صبح سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: نخستین گام از رویداد ملی «نوآفرین صنعتساز» با هدف جذب ایدههای نوآورانه و توانمندسازی دانشجویان برای ورود به چرخه تجاریسازی، پاییز و زمستان سال ۱۴۰۳ در پارک علم و فناوری اردبیل برگزار شد. این رویداد به همت معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم در قالب برنامه ملی «پویش توانافزایی و توسعه منطقهای» طراحی و اجرا شده است.
وی با اشاره به اجرای دومین گام این رویداد در سال جاری در اردبیل، افزود: در این برنامه ملی که با تمرکز بر ارتقا سطح آمادگی فناوری ایدهها (TRL) و حمایت از ورود آنها به مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری طراحی شده، استانها موظفاند با توجه به ظرفیتهای منطقهای خود، دو حوزه اصلی و دو حوزه فرعی فعالیت را انتخاب و توسعه دهند. بر اساس اعلام پارک علم و فناوری اردبیل، گام نخست این رویداد در چهار حوزه «اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی»، «کشاورزی و صنایع غذایی» به عنوان حوزههای اصلی، و «صنایع خلاق و فرهنگی» و «ساخت و تولید» به عنوان حوزههای فرعی برگزار شد بود که در سال جاری نیز همین محورها وجود دارد.
رئیس پارک علم و فناوری استان اردبیل گفت: در این مرحله بیش از ۳۰۰ ایده نوآورانه دریافت شده که پس از داوریهای مرحلهای، ۸۶ ایده به مرحله نهایی راه یافتند و ۵۸ تیم موفق به عقد قرارداد استقرار با مرکز رشد جامع پارک شدند. در پی کمبود فضای فیزیکی، با اقدام ریاست جدید پارک، ساختمانی از دانشگاه مقدس اردبیلی برای استقرار تیمها اجاره و تجهیز شد.
سهگام تحولآفرین برای تبدیل ایده به شرکت فناور
ابراهیم پور تشریح کرد: رویداد نوآفرین صنعتساز در سه گام اصلی تعریف شده است. در گام نخست، با برگزاری «جشنواره امید»، خلاقیت و انگیزه در میان دانشجویان پرورش یافته و ایدههای خام در بوتکمپهای تخصصی توانمندسازی میشوند. پس از ارزیابی، ایدههایی که به سطح TRL۳ برسند، در «جشنواره شکوفا» به مراکز رشد معرفی میشوند.
وی ادامه داد: در گام دوم، ایدههای منتخب در قالب «جشنواره باور» به صورت فیزیکی در پارک مستقر شده، تحت حمایت مالی، آموزش تخصصی، و منتورینگ قرار گرفته و با ساخت نمونه اولیه، به سطح TRL۶ ارتقا مییابند تا بتوانند بهعنوان شرکت فناور وارد مرحله رشد شوند.
رئیس پارک علم و فناوری استان اردبیل گفت: پارک علم و فناوری اردبیل در این فرآیند موفق شد رتبه اول را در میان پارکهای کشور به خود اختصاص دهد و با فراهمسازی زیرساختهای مناسب، نقش فعالی در تحقق اهداف این پویش ملی ایفا کند.
برنامهها و اقدامات تکمیلی در مسیر توسعه منطقهای
ابراهیم پور با بیان اینکه در فاصله میان گام اول و دوم، مجموعهای از اقدامات حمایتی و توسعهای در پارک علم و فناوری اردبیل به اجرا درآمده است؛ اضافه کرد: از جمله این اقدامات میتوان به جذب و استقرار، ارتباط با صنعت، آموزش و توانمندسازی، جذب ایده برای گام دوم و توسعه منطقهای اشاره کرد.
وی تشریح کرد: انعقاد قرارداد با ۵۸ تیم، تجهیز فضای کار اشتراکی و اختصاص میزهای کاری، و تخصیص منتور تخصصی برای هر حوزه، برگزاری دو تور فناوری ویژه برگزیدگان، و نشستهای فناورانه برای پیوند صنعت و دانشگاه، برگزاری ۲۵ کارگاه تخصصی، مدرسه کار، رویداد سد را با محوریت علوم انسانی و صنایع خلاق، اجرای چندین رویداد موضوعی نظیر تولید محتوای دیجیتال، مصالح ساختمانی هوشمند، راهکارهای کاهش مصرف آب در کشاورزی، و رویداد «تاپینکو» با تمرکز بر اختراعات تجاریسازیپذیرد و برگزاری رویدادهای استارتاپی در شهرستانهای گرمی و مشگینشهر، برنامهریزی برای شتابدهی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر و فناوری هستهای از جمله این اقدامات است.
جایزه ملی برای تجربهنگاری نوآورانه
رئیس پارک علم و فناوری استان اردبیل افزود: در بخش جنبی این رویداد، مسابقهای با عنوان «تجربهنگاری نوآوری» برگزار میشود. علاقهمندان میتوانند با تهیه کلیپهای ۳ دقیقهای از تجارب کارآفرینان، معرفی پارک یا روایت مسیر ایدهپردازان، در این مسابقه شرکت کرده و جوایز نفیسی دریافت کنند. مهلت ارسال آثار تا پایان مهرماه اعلام شده است.
ابراهیم پور همچنین بیان کرد: رویداد نوآفرین صنعتساز، نمونهای از رویکرد نوین وزارت علوم در حمایت هدفمند از نخبگان و ایدههای نوآورانه در سراسر کشور است. پارک علم و فناوری اردبیل با تمرکز بر تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه، ایجاد زیرساختهای حمایتی و گسترش عدالت فناورانه در شهرستانها، نقشی کلیدی در تحقق اهداف پویش توانافزایی ایفا کرده و بستری جدی برای توسعه پایدار منطقه فراهم آورده است.
