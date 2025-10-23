جلالی: سفره ایرانی میعادگاه خانواده؛ گردشگری مدرن سیاست وزات میراث

به گزارش خبرنگار مهر، مریم جلالی عصر پنجشنبه در جشنواره بینالمللی غذاهای سنتی و محلی ارومیه، اظهار کرد: ما ایرانیان همچون گرههای قالی به هم پیوستهایم و طرحی واحد از حکمت، فرهنگ و سلامت را تشکیل دادهایم. سفره ایرانی میعادگاه خانواده است؛ جایی که همبستگی، عشق، سلامت و ثروت شکل میگیرد.
معاون صنایعدستی وزیر میراث فرهنگی گفت: وزارت میراثفرهنگی با رویکرد گردشگری تجربهمحور در تلاش است تا قصه غذا و سفره ایرانی را به عنوان بخشی از هویت فرهنگی ایران در سطح بینالمللی معرفی کند.
جلالی در با اشاره به اهمیت حفظ و ترویج میراث ناملموس غذایی ایران، گفت: طعم فراموششده ما همان میراثفرهنگی و میراث ناملموس غذاست که از مادران و ایرانبانوها به ما ارث رسیده و باید آن را ارج نهیم.
وی، اظهار کرد: فرهنگ اصلیترین سرمایه ماست و این فرهنگ در خوردنیها، نوشیدنیها، پوشیدنیها و دیگر عناصر زندگی روزمره متجلی است؛ فرهنگی که ریشه در ادبیات کهن ایران دارد و بهدست مادران ما حفظ شده است.
جلالی افزود: مادران ایرانی در کنار پخت غذا، قصهگویی میکردند و با همین کار، فرهنگ غنی ایران را به نسلهای بعدی منتقل میکردند. آنان در تهیه غذا به محیطزیست و سلامت انسان نیز وفادار بودند.
وی با اشاره به شعار «نون و پیاز و ابروی باز»، گفت: این شعار نشاندهنده نگاهی خلاقانه به مواد اولیه در دسترس است؛ ما ایرانیان همیشه از کمترین امکانات بیشترین بهره را گرفتهایم و با پختن، دوختن و ساختن، فرهنگی غنی و سلامتمحور خلق کردهایم.
معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ادامه داد: در حال حاضر سیاست وزارت میراثفرهنگی حرکت بهسمت گردشگری مدرن و تجربهمحور است. در این مسیر، معرفی قصه غذا و سفره ایرانی به جهانیان یکی از اهداف مهم ماست.
چهارمین جشنواره و نمایشگاه بین المللی غذاهای سنتی و محلی ارومیه از ۲۸ مهر تا ۲ آبان از ساعت ۱۶ تا ۲۲ در سالن شماره ۳ پارک جنگلی پذیرای علاقهمندان است.
