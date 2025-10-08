نخستین رویداد «تخصصی سدرا» صبح امروز در اردبیل آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین رویداد تخصصی توانمندسازی هسته‌ها و شرکت‌های صنایع خلاق «سدرا» استان اردبیل صبح امروز چهارشنبه،با هدف کشف، پرورش و شتاب‌دهی به استعدادهای جوان و ایده‌های نوآورانه در استان اردبیل، آغاز به کار کرد.

حبیب ابراهیم پور رئیس پارک علم وفناوری استان اردبیل در خصوص این رویداد اظهار کرد: رویداد تخصصی «سدرا اردبیل» با محوریت صنایع خلاق در اردبیل امروز آغاز به کار کرد که این رویداد با همکاری پارک علم و فناوری اردبیل و بسیج علمی، پژوهشی و فناوری سپاه در حال برگزاری است.

وی با بیان اینکه بیش از ۳۰۰ ایده به دبیرخانه این رویداد ارسال شده است؛گفت: پس از داوری تخصصی، ۲۵ ایده برتر انتخاب و وارد مرحله شتابدهی خواهند شد.

ابراهیم پور ادامه داد: محورهای این رویداد تخصصی، هوش مصنوعی در علوم انسانی، نوآوری اجتماعی، کسب‌وکار نوین، بازاریابی دیجیتال، بازی‌های رایانه‌ای و موبایل،گرافیک و هنر،ورزش بوده و فرصتی برای جوانان خلاق اردبیلی است تا ایده‌های خود را در معرض داوری متخصصان قرار داده و از آموزش‌های تخصصی بهره‌مند شده و مورد حمایت مسئولان استانی قرار گیرند.

رئیس پارک علم وفناوری استان اردبیل گفت: این رویداد به همت سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری اردبیل و با همکاری پارک علم و فناوری برگزار شده و شرکت‌کنندگان در رویداد سدرا در کارگاه‌های آموزشی فشرده در حوزه‌هایی مانند تدوین مدل کسب‌وکار، بازاریابی دیجیتال، جذب سرمایه و ارائه اثربخش شرکت خواهند کرد و ایده‌های برتر تا سقف ۵ میلیارد ریال حمایت خواهند شد.

گفتنی است رویداد سدرا تا روز ۱۷ مهر ادامه خواهد داشت.