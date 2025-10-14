امامی:مجوز نخستین پردیس تخصصی کشاورزی کشور در مغان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی یگانه شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به دستور رئیسجمهور پزشکیان در سفر استانی مبنی بر علمیسازی تولیدات شرکتهای کشت و صنعت استان و افزایش بهرهوری این بنگاههای اقتصادی، اظهار کرد: با پیگیریهای انجامشده، نخستین مجوز تخصصی پردیس مشترک پارک علم و فناوری و کشت و صنعت مغان توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر شد.
وی افزود: این پردیس بهعنوان اولین پردیس تخصصی کشاورزی کشور، زمینهساز حضور فعال شرکتهای دانشبنیان در حوزههای مختلف کشاورزی، دامپروری، صنایع تبدیلی و فناوریهای نوین خواهد بود و گامی مؤثر در مسیر علمیسازی تولیدات و ارتقای بهرهوری در بخش کشاورزی محسوب میشود.
استاندار اردبیل تصریح کرد: این مجموعه در سفر ماههای آینده معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور به استان، به بهرهبرداری خواهد رسید.
